Netanyahu, Trump'la görüşebilmek için Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze'ye girişini onayladı - Son Dakika
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Netanyahu, Trump'la görüşebilmek için Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze'ye girişini onayladı

Netanyahu, Trump\'la görüşebilmek için Uluslararası İstikrar Gücü\'nün Gazze\'ye girişini onayladı
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İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile görüşmek amacıyla Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze'ye konuşlandırılmasını onayladı; bu karar Hamas'ın silahsızlandırılması şartından vazgeçildiği anlamına geliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'la görüşebilmek için Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) Gazze Şeridi'ne konuşlandırılmasını onayladığı belirtildi.

BEYAZ SARAY GÖRÜŞEMEYE SICAK BAKMIYOR

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Netanyahu-Trump görüşmesine sıcak bakmayan Beyaz Saray yetkilileri, Washington yönetiminin istekleri doğrultusunda somut bir diplomatik adım atılması gerektiği mesajını İsrail'e iletti.

Haberde, İsrail'in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter'in Beyaz Saray'da Trump'a yakın isimlerle yaptığı istişarelerin ardından, Trump'ın Gazze Planı çerçevesindeki idari yapılar içinde yer alan Uluslararası İstikrar Gücü'nün bölgeye girişinin onaylanması kararı alındığı belirtildi.

TRUMP İLE GÖRÜŞMEK İÇİN

Netanyahu'nun da Trump ile görüşebilmek için, ISF'nin Gazze'ye konuşlandırılmasını onaylamak üzere güvenlik kabinesi toplantısını öne çektiği kaydedildi.

Kanal 12'ye konuşan ismi açıklanmayan İsrailli bir yetkili, Netanyahu'nun bu kararı Trump'a "jest yapmak" amacıyla aldığını ileri sürdü.

O ŞARTINDAN VAZGEÇTİ

Yetkili ayrıca, bu adımla İsrail'in daha önce ISF'nin Gazze'ye girebilmesi için öne sürdüğü "Hamas'ın silahsızlandırılması" şartından vazgeçtiğini savundu.

Netanyahu, dün, güvenlik gerekçesiyle uçuş saatini önceden kamuoyuyla paylaşmadan, ülkenin güneyindeki Birüssebi kentinde bulunan Nevatim Askeri Hava Üssü'nden Washington'a hareket etmişti.

Netanyahu ile Trump gün içinde görüşecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Netanyahu, Trump'la görüşebilmek için Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze'ye girişini onayladı - Son Dakika

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