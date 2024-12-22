Netanyahu'ya İstifa Çağrıları Artıyor - Son Dakika
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Netanyahu'ya İstifa Çağrıları Artıyor

Netanyahu\'ya İstifa Çağrıları Artıyor

İsrailliler, Netanyahu hükümetinin istifasını ve esir takası anlaşmasını talep ediyor.

22.12.2024 02:46
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İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ve esir takası anlaşmasını engellemekle suçladıkları Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin istifası talebiyle ülke çapında gösteriler yapıldı.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi için anlaşma imzalanması ve Netanyahu hükümetinin istifası için cumartesi akşamları protestolar düzenleniyor.

İsrail genelinde bu hafta da yüz binlerce kişi Başbakan Netanyahu'yu eleştirirken, ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifası ve erken seçim taleplerini yineledi.

Tel Aviv, Hayfa ve Birüssebi'nin (Berşeva) yanı sıra Batı Kudüs ile ülkenin çeşitli noktalarında hükümetin istifası ve esirlerin geri getirilmesi talep edildi.

Protestoların merkezi, yüzlerce İsraillinin akşam saatlerinde toplandığı başkent Te Aviv'deki Savunma Bakanlığı binasının çevresi oldu.

Ellerinde İsrail bayrakları bulunan protestocular, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı.

Savunma Bakanlığı önündeki Kaplan Caddesi'nde toplanan göstericilere hitap eden ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, hükümeti seçimlerde "devirme" sözü verdi.

Netanyahu liderliğindeki hükümetle hiçbir uzlaşıya varmayacaklarını ve pes etmeyeceklerini vurgulayan Lapid, "Kazanacağız. Bibi (Netanyahu) aslında güçlenmiyor. Halk onların (koalisyonun) yanında değil. Seçim yok çünkü seçimden ölümüne korkuyorlar çünkü gerçeği biliyorlar." dedi.

İsrailli esirin annesi, Netanyahu'nun müzakereleri baltaladığını belirtti

Tel Aviv'deki ana protesto öncesi basın açıklaması yapan İsrailli esir Matan'ın annesi Einav Zangauker, Netanyahu'yu Gazze'de esir takası ve ateşkese varılması için yürütülen müzakereleri baltalamakla suçladı.

Netanyahu'nun siyasi menfaatleri için Gazze'ye saldırıları sürdürdüğünü ve esir takası anlaşmasına yanaşmadığını savunan Zangauker, "Savaşı sonlandırmak ne bir engel ne de bir bedel. Tüm esirleri geri getirmek için savaşı sonlandırmak hedeftir." diye konuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

Gazze Şeridi'nde 101 İsrailli esirin olduğu tahmin ediliyor.

İsrail, esir takası müzakereleri devam ederken Gazze'de saldırılarını sürdürüyor

Öte yandan, Mısır ve Katar'ın ara buluculuğunda ateşkes ve esir takası müzakereleri sürerken, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki şiddetli saldırılarını sürdürüyor.

Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına İsrail ordusunun son yirmi dört saatte düzenlediği saldırılarda 24 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 227 Filistinli öldü, 107 bin 573 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

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