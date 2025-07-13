Netanyahu'ya NYT'den Cevap - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Netanyahu'ya NYT'den Cevap

13.07.2025 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NYT, Netanyahu'nun Gazze saldırılarının siyasi çıkarları için sürdüğünü iddia etti.

New York Times (NYT) gazetesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun siyasi çıkarları için Gazze Şeridi'ne saldırıları yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğüne ilişkin haberine İsrail Başbakanlık Ofisinin tepki göstermesinin ardından Netanyahu'ya yanıt verdi.

NYT, Netanyahu'nun siyasi çıkarı için Gazze Şeridi'ne saldırıları sürdürdüğü ve savaşı Lübnan, Suriye, Yemen ve İran'a da yaydığını anlatan haberine ilişkin X sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

İsrail Başbakanlık Ofisinin haberi yalanlaması üzerine Netanyahu'ya hitaben yanıt veren NYT, açıklamada, İsrail Başbakanı hakkında yazılan haberin 110'dan fazla yetkiliyle yapılan görüşmeler, onlarca ses kaydı ve askeri belgelerin incelenmesi sonucu hazırlandığını aktardı.

"Bağımsız gazeteciler olarak kamu yararı için hayati önem arz eden bilgileri paylaşma sorumluluğuna sahibiz." ifadesinin yer aldığı açıklamada, ayrıca liderleri hangi siyasi partiye mensup olduğuna bakılmaksızın "hesap vermeye zorlamak"la yükümlü oldukları belirtildi.

Açıklamada, hazırlanan haberin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının Netanyahu'nun iktidarda kalmasına nasıl yardımcı olduğunu ayrıntılı şekilde ortaya koyduğu vurgulandı.

NYT haberi

NYT, İsrailli, ABD'li ve Arap 110'dan fazla kaynağın ifadeleri ile kabine toplantıları tutanakları, savaş planları, istihbarat değerlendirmeleri, müzakere ve mahkeme kayıtlarına ulaşıp inceleyerek İsrail'in bölgede yürüttüğü savaşın neden bu kadar uzun sürdüğü ve yayıldığına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme hazırlamıştı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasının öncesinden 7 Ekim 2023'te yaşananlara ve bugüne kadar İsrail'de istihbarat zafiyetleri, siyasi ve güvenlik kadrosunun diyalogları, iç siyasi tartışma ve çekişmeler, toplumsal hareketlilik ve Netanyahu'nun aşırı sağcı müttefikleri karşısındaki durumu detaylı şekilde anlatılmıştı.

Haberde, Netanyahu'nun siyasi kariyerini kurtarmak için savaşın uzamasına ve yayılmasına karar verdiği vurgulanmıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden, habere ilişkin yalanlama

İsrail Başbakanlık Ofisi, NYT'nin çok sayıda yazılı ve sözlü kaynağa dayandırarak hazırladığı kapsamlı haberini yalanlamıştı.

Haberde, kaynakların isimleri doğrudan zikredilmemesine karşı Başbakanlık Ofisi, söz konusu üst düzey yetkililerin görevlerinden alındığını iddia etmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, New York, İsrail, Güncel, Dünya, Times, Gazze, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu'ya NYT'den Cevap - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
Aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay Aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay
Fatin Rüştü Karakaş yeniden TMSF Başkanı olarak atandı Fatin Rüştü Karakaş yeniden TMSF Başkanı olarak atandı
Kartalkaya davasında 6. gün Kartalkaya davasında 6. gün
Ortalığı karıştıran evlilik teklifi En mutlu günleri karakolda bitti Ortalığı karıştıran evlilik teklifi! En mutlu günleri karakolda bitti
10 Haziran’dan beri kayıp olan şahsın acı sonu 10 Haziran'dan beri kayıp olan şahsın acı sonu
PKK silahları neden gömülmedi de yakıldı İşte sembolik anlamı PKK silahları neden gömülmedi de yakıldı? İşte sembolik anlamı
Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme
’’Eşiyle hiç fotoğraf paylaşmıyor’’ deniyordu, Kerem Aktürkoğlu’ndan ilk kare geldi ''Eşiyle hiç fotoğraf paylaşmıyor'' deniyordu, Kerem Aktürkoğlu'ndan ilk kare geldi
Meteoroloji uyardı Yurdun bir tarafı 45 derece, diğer tarafı sağanak yağış Meteoroloji uyardı! Yurdun bir tarafı 45 derece, diğer tarafı sağanak yağış
Bebek açıklamasından sonra ilk kez bikinili poz Beste Kökdemir’in karnı belirginleşti Bebek açıklamasından sonra ilk kez bikinili poz! Beste Kökdemir'in karnı belirginleşti

13:50
Türkiye’nin gıda devi konkordato ilan etti
Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti
12:37
Kredi kartı sahiplerine müjde Limitler artıyor, vadeler uzuyor
Kredi kartı sahiplerine müjde! Limitler artıyor, vadeler uzuyor
12:21
AK Parti’den Pervin Buldan’ın “Bu ittifak süreç ittifakı“ sözlerine yanıt
AK Parti'den Pervin Buldan'ın "Bu ittifak süreç ittifakı" sözlerine yanıt
11:57
AK Parti’den “Terörsüz Türkiye“ mesajı: Komisyon günler içinde kurulacak
AK Parti'den "Terörsüz Türkiye" mesajı: Komisyon günler içinde kurulacak
00:45
İran basını: Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan İsrail saldırısında yaralandı
İran basını: Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan İsrail saldırısında yaralandı
11:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli’nin milliyet ve vatan aşkını sorgulamak kimsenin haddi değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin milliyet ve vatan aşkını sorgulamak kimsenin haddi değildir
11:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 85 milyona bayrak çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 85 milyona bayrak çağrısı
10:50
Erdoğan: Terörün tırmanmasında yanlış uygulamaların da payı var faili meçhuller, Beyaz Toroslar...
Erdoğan: Terörün tırmanmasında yanlış uygulamaların da payı var; faili meçhuller, Beyaz Toroslar...
10:44
Mayısta nikah, temmuzda düğün Kadir Ezildi kına gecesinde gözyaşlarını tutamadı
Mayısta nikah, temmuzda düğün! Kadir Ezildi kına gecesinde gözyaşlarını tutamadı
10:20
Süleymaniye’den bağlanan Nagehan Alçı: Demirtaş’ın tahliye edilmesi yönünde beklenti var
Süleymaniye'den bağlanan Nagehan Alçı: Demirtaş'ın tahliye edilmesi yönünde beklenti var
10:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tarihi konuşma: 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi konuşma: 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girdi
10:09
kulda arkadaşı tarafından boğazı sıkılan çocuk hayatını kaybetti
kulda arkadaşı tarafından boğazı sıkılan çocuk hayatını kaybetti
09:49
Japonya’dan Düzce’ye gelin geldi 13 bin kilometrelik aşk
Japonya'dan Düzce'ye gelin geldi! 13 bin kilometrelik aşk
09:47
Apronda dehşet Koşarak uçağın motorunun içine atladı
Apronda dehşet! Koşarak uçağın motorunun içine atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2025 14:30:21. #7.11#
SON DAKİKA: Netanyahu'ya NYT'den Cevap - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.