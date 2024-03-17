Nevruz Kutlamalarında İktidar Eleştirisi

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HABER-KAMERA: HAKAN KAYA

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İstanbul Yenikapı'da Nevruz kutlamasında konuştu. Bakırhan, "Erdoğan diyor ki; 'Al poşu ver kalpak pazarlığına girdiler' Şimdi Erdoğan'a sesleniyoruz. Sen bırak poşuyu kalpağı da AKP Türkiye'nin tapusunu MHP'ye verdi. Türkiye'nin bürokrasisi MHP'de yargısı MHP'de, Devlet Bahçeli 'şak' diyor, Erdoğan 'tak' diye yerine getiriyor" dedi. Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eşsözcüsü Esengül Demir, "Bu iktidar, yalnızca Kürt halkına düşman değil. Bunlar, kadınlara düşman, gençlere, emekçilere düşman, Alevilere düşman" diye konuştu.

Nevruz, birçok ilde düzenlenen etkinliklerle kutlanmaya başlandı. İstanbul'daki etkinliklerin adresi ise Yenikapı miting alanıydı.

Yenikapı Metro İstasyonu'nda toplanan vatandaşlar, polis koridorundan geçerek miting alanına doğru yürüdü.

Etkinliğe DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eşsözcüsü Esengül Demir, DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Meral Danış Beştaş, Murat Çepni, birçok siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcisi katıldı.

Adalet anneleri sahnenin yanına kurulan Nevruz ateşini yakmasıyla devam eden etkinlikte Tunuslu ünlü şarkıcı Emel Mathlouthi, Gölgedekiler, Mikail Aslan ve Murat Demir sahne aldı, alanı dolduran binlerce kişi şarkılara eşlik ettik, bazıları halay çekti.

"2024 NEVRUZ'U MÜCADELE ATEŞİNİ YÜKSELTTİĞİMİZ BİR NEVRUZ OLACAK"

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eşsözcüsü Esengül Demir, yaptığı konuşmada iktidarı eleştirerek, "Bu iktidar, bu faşist iktidar yalnızca Kürt halkına düşman değil. Bunlar, kadınlara düşman, gençlere, emekçilere düşman, Alevilere düşman. Ömrü boyunca çalışmak zorunda olanların açlıkla, yoksullukla terbiye edilmeye çalışıldığı, zenginin kazancına kazanç katıldığı bu düzene karşı birlik ve mücadele ateşini Nevroz'da yakacağız." dedi.

"AKP TÜRKİYE'NİN TAPUSUNU MHP'YE VERDİ"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise yaklaşan yerel seçimlere dikkat çekerek, Erdoğan'a tepki gösterdi. Bakırhan şöyle konuştu:

"Erdoğan diyor ki; 'Al poşu ver kalpak pazarlığına girdiler' Şimdi Erdoğan'a sesleniyoruz. Sen bırak poşuyu kalpağı da AKP Türkiye'nin tapusunu MHP'ye verdi. Türkiye'nin bürokrasisi MHP'de yargısı MHP'de, Devlet Bahçeli 'şak' diyor, Erdoğan 'tak' diye yerine getiriyor. Sen asıl Türkiye'yi kime verdiğini, Türkiye'yi kimin yönettiğinin hesabını bu halka ver. Bizim en büyük ittifakımız sizlersiniz, emkçilerdir, Kürtlerdir, Alevilerdir, siz gençlersiniz. İnşallah bu soygunculara, bu talancılara 31 Mart'ta hep birlikte en güçlü cevabı verecek miyiz? Bunlara en büyük dersi 31 Mart'ta verecek miyiz? O zaman dersimize iyi çalışalım. Seçimlerde çıkaracağımız sonuçlarla birlikte bizi yok sayanlara, bizi yönetime layık görmeyenlere gerekli olan dersi verelim"