NEVŞEHİR Bakan Kacır: Soykırımcı İsrail yönetimi, adalet önünde yaptıklarının hesabını verecek - Son Dakika
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NEVŞEHİR Bakan Kacır: Soykırımcı İsrail yönetimi, adalet önünde yaptıklarının hesabını verecek

NEVŞEHİR Bakan Kacır: Soykırımcı İsrail yönetimi, adalet önünde yaptıklarının hesabını verecek

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İsrail'in Gazze'de başlattığı soykırımın üzerinden tam bir yıl geçtiğini belirterek, "Masumların hıçkırıkları üzerine kimse bir medeniyet inşa edemez. Bu mezalimin hesabı belki yarına kalır ama asla yanlarına kalmaz.

07.10.2024 17:45
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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İsrail'in Gazze'de başlattığı soykırımın üzerinden tam bir yıl geçtiğini belirterek, "Masumların hıçkırıkları üzerine kimse bir medeniyet inşa edemez. Bu mezalimin hesabı belki yarına kalır ama asla yanlarına kalmaz. Hem soykırımcı İsrail yönetimi hem bu yönetimi destekleyen tüm unsurlar, vakti saati geldiğinde tarih önünde, insanlık önünde, adalet önünde muhakkak bu yaptıklarının hesabını verecekler" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çeşitli ziyaretler için Nevşehir'e geldi. AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulunan Bakan Kacır, "Son 22 yılda, üretimle istihdamla Nevşehir'imizi buluşturacak 697 yatırım için teşvik belgesi düzenledik. 33 milyar liralık yatırımın, 10 bin 200'den fazla istihdamın önünü açtık. KOSGEB destek programlarımızla küçük ve orta büyüklükteki işletmelerimiz için can suyu olduk. 22 yıl öncesine kadar parmakla sayılacak kadar az sayıda KOBİ'miz Nevşehir'de KOSGEB desteklerinden yararlanmışken son 22 yılda 770 milyon liranın üzerinde bir destekle, Nevşehir'imizde 8 bin 200 KOBİ'yi bu desteklerden yararlanma imkanına eriştirdik. Nevşehir'imize kazandırdığımız 2 yeni organize sanayi bölgemizle bir teknoparkımızla ve bir Ar- Ge merkezimizle şehrimizin üretim ve teknoloji geliştirme altyapısına adeta sınıf atlattık. KOP Bölge Kalkınma idaremizle 2014'ten bu yana Nevşehir'imizde kamu kurumlarımızın mahalli idarelerimizin, üniversitelerimizin 114 projesine 760 milyon lira destek sunduk. Ahiler Kalkınma Ajansımız eliyle yine kamu kurumlarımızın, mahalli idarelerimizin, özel sektörümüzün, üniversitelerimizin, STK'larımızın 195 projesi için 501 milyon lira destek olduk. Eser ve hizmet siyasetiyle, 81 şehrimizin sahip olduğu potansiyeli kültürel birikimin ve nitelikli insan kaynağını harekete geçirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

'MASUMLARIN HIÇKIRIKLARI ÜZERİNE KİMSE BİR MEDENİYET İNŞA EDEMEZ'

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinen Bakan Kacır, "Bugün 7 Ekim 2024. İsrail'in Gazze'de başlattığı mezalimin adeta canlı yayında bütün dünyaya izlettiği soykırımın tam 365'inci günündeyiz. 40 binden fazla insan dünyanın gözleri önünde katledildi. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, masumlar dünyanın gözleri önünde katledildi. Hastaneler, okullar, camiler, kiliseler tonlarca bombayla yerle bir ediliyor. 2 milyondan fazla insan, yerinden yurdundan oluyor. Şimdi görüyoruz ki İsrail bu mezalimi coğrafyamızın başka noktalarına taşıma çabası içinde. Kendilerine vadedildiğine inandıkları ve bu sapkın inanışla kendilerine ait olması gerektiğini söyledikleri toprakları, sahiplerinin elinden haksızca almak için ellerindeki tüm teknolojik kuvveti masum insanların üzerinde kullanıyorlar. Masumların hıçkırıkları üzerine kimse bir medeniyet inşa edemez. Bu mezalimin hesabı belki yarına kalır ama asla yanlarına kalmaz. Hem soykırımcı İsrail yönetimi hem bu yönetimi destekleyen tüm unsurlar, vakti saati geldiğinde tarih önünde, insanlık önünde, adalet önünde muhakkak bu yaptıklarının hesabını verecekler. Bizler 'Türkiye Yüzyılı'nın tam bağımsız Türkiye'nin lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde insanlık adına durmamız gereken yerde durmaya söylememiz gerekenleri söylemeye, haykırmamız gereken hakikati bütün insanlığa duyurmaya devam edeceğiz. Mazlumların yanında olduk. Bundan böyle de mazluma el uzatmaya, masumların yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'BU UYGULAMAYI BUGÜN BAŞLATIYORUZ'

Bugün uygulamaya alınan çalışma ile ilgili bilgi veren Bakan Kacır, "Şehirlerimizin gelişmesi için malumunuz organize sanayi bölgesi (OSB) inşa ediyoruz. Halihazırda Türkiye'nin dört bir yanında OSB'mizin sayısını 22 yıl önceki 192 seviyesinden 362 seviyesine çıkardık. Organize sanayi bölgelerimizdeki aktif üretim gerçekleştiren tesis sayısını bu dönemde 11 binden 58 bine yükselttik. Organize sanayi bölgelerimizde istihdamı 415 binden 2 milyon 650 bine AK Parti iktidarları döneminde çıkardık. Hedefimiz, planlı sanayileşmeyi 81 şehrimizde Türkiye'nin tüm noktalarında hızla devam ettirmek. Bu anlayışla özellikle organize sanayi bölgelerinin yönetim süreçlerinde daha etkin ve şeffaflık odaklı mekanizmaları geliştirme gayreti içindeyiz. Geçtiğimiz ay organize sanayi bölgelerine ilişkin yönetmeliğimizde çok kapsamlı bir değişiklik yapmıştık. Bu uygulamalardan biri de her ayın ilk pazartesi günü Türkiye'nin tüm organize sanayi bölgelerindeki yatırım yerlerinin sanayicilerimize sunulmak üzere çevrimiçi ortamda tahsise açılması. Bu uygulamayı ekim ayı itibariyle ve bugün başlatıyoruz" dedi.

'22 MİLYON METREKARE ARAZİYİ ERİŞİME AÇTIK'

Sözlerini sürdüren Bakan Kacır, şöyle konuştu:

"Bugün 133 organize sanayi bölgemizde 1484 yatırım yerinin tamamı sanayicilerimiz için tahsise açılıyor. Ayrıca 6 OSB'de de ön tahsis süreçleri eş zamanlı olarak çevrim içi ortamda bugün itibarıyla başlıyor. Böylelikle bugün 22 milyon metrekare araziyi yaklaşık 1600 fabrikanın kurulması için sanayicilerimizin edinimine, erişimine açmış oluyoruz. İnşallah önümüzdeki aylarda bu uygulamayı devam ettirerek bir yandan sanayi bölgelerimizi büyütürken, arzı artırırken, bir yandan da sanayicimizin bu sanayi bölgelerinde ihtiyaç duydukları arsalara erişimini kolaylaştırmayı sürdüreceğiz. Bu uygulamayla sanayi alanları arzını hızlandırmanın özellikle arz fiyatlarında istemediğimiz ölçüde yükselişleri engelleyici bir sonuç doğurmasını da bekliyoruz. Ben bu adımın da sanayicilerimize, yatırımcılarımıza, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel NEVŞEHİR Bakan Kacır: Soykırımcı İsrail yönetimi, adalet önünde yaptıklarının hesabını verecek - Son Dakika

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