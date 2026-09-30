Nevşehir\'de asansör kabini yerleştirilirken boşluğa düşen 2 işçi yaralandı

Nevşehir'de inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen 2 işçi yaralandı.

15 Temmuz Mahallesi 159. Sokak'taki bir apartmanın inşaatında çalışan ve isimleri henüz öğrenilemeyen iki işçi, kabin yerleştirme çalışması sırasında asansör boşluğuna düştü.

Haber verilmesinin ardından olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bulundukları yerden AFAD ve itfaiye ekiplerince çıkarılan işçiler, Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.