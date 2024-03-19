Nevşehir Valiliği Himayesinde Gazze\'ye Yardım Kampanyası Başlatıldı

Nevşehir Valiliği himayesinde sivil toplum kuruluşlarınca "1 günlük kazancım Gazze'ye" sloganıyla yardım kampanyası başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye uyguladığı katliamların sonucunda bölgede ciddi boyutta gıda krizinin baş gösterdiği belirtildi.
Ramazan ayı dolayısıyla mazlum halka destek olmak amacıyla kentteki sivil toplum kuruluşlarınca yardım kampanyası başlatıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ramazan-ı Şerif'te Nevşehir Valiliği himayelerinde başlatılan, Nevşehir Filistin'e Destek Platformunun organize ettiği, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin destek verdiği kampanyaya tüm vatandaşlarımızı imkanları ölçüsünde destek vermeye davet ediyoruz. Katkıda bulunmak isteyen vatandaşlarımız, ilgili sivil toplum kuruluşlarının hesapları üzerinden yardımlarını ulaştırabilirler."
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kepez ve Santral Mahallesi'nde gerçekleştirdiği Kentsel Dönüşüm projeleri kapsamında yapılan Kapalı Pazar Yeri ve Park Alanı'nın açılış töreni yarın saat 17.00'de yapılacak. Proje kapsamında 6 bin 500 metrekarelik Kapalı Pazar Yeri ve 27 bin 275 metrekarelik yeni bir park alanı hizmete sunulacak.
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