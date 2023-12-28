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Nevşehir'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 32 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Nevşehir'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 32 şüpheli adliyeye sevk edildi

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 71 şüpheliden 32'si adliyeye sevk edildi. Operasyonda 388 gram sentetik uyuşturucu, 272 gram esrar, 32 gram ham madde, 9 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda fişek ve 8 kesici alet ele geçirildi.

Nevşehir\'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 32 şüpheli adliyeye sevk edildi
28.12.2023 - 10:17,
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Nevşehir'de polisin helikopter destekli eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 71 şüpheliden 32'si adliyeye sevk edildi.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonunda gözaltına alınan 71 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 32'si sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye götürüldü, 39'u ifadeleri alınarak serbest bırakıldı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda 26 Aralık'ta Nevşehir merkez, Acıgöl ilçesi ile bazı belde ve köylerdeki 71 adrese polis helikopteri, dron ve dedektör köpeklerin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Adreslerde yapılan aramada 388 gram sentetik uyuşturucu, 272 gram esrar, sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan 32 gram ham madde, 9 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait çok sayıda fişek ile 8 kesici alet ele geçirilmiş, 71 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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