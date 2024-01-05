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Nevşehir'de kavga ederken aracını sürdü, polis memuru yaralandı - Son Dakika
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Nevşehir'de kavga ederken aracını sürdü, polis memuru yaralandı

Nevşehir'de bir iş yerinde çıkan kavgada polis memuru, kavgayı ayırmak isterken üzerine aracını süren bir kişi tarafından yaralandı. Yaralanan polis memuru tedavi altına alındı ve şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir\'de kavga ederken aracını sürdü, polis memuru yaralandı
05.01.2024 - 00:12,
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Nevşehir'de kavga ederken ayırdığı taraflardan birinin, üzerine aracını sürmesi sonucu yaralanan polis memuru tedavi altına alındı.

Emek Mahallesi Saatçi Hoca Caddesi'ndeki bir iş yerinde, aralarında husumet bulunan iki kişi arasında kavga çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polisin, kavga ettiği kişiden ayırdığı G.S.Ö. bindiği aracını buradaki kalabalığın üzerine sürdü.

Kalabalıkta bulunan polis memuru Ş.K, aracın çarpması sonucu yaralandı.

Şüpheli G.S.Ö. çevredeki diğer polislerin müdahalesiyle yakalanırken bacağında kırık oluşan polis memuru Ş.K. ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan G.S.Ö. hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi'ne götürüldü.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA
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