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Nevşehir'de kavga ederken aracını sürdüğü polis memuru yaralandı - Son Dakika
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Nevşehir'de kavga ederken aracını sürdüğü polis memuru yaralandı

Nevşehir'de kavga ederken ayırdığı taraflardan birinin, üzerine aracını sürmesi sonucu yaralanan polis memuru tedavi altına alındı.

Nevşehir\'de kavga ederken aracını sürdüğü polis memuru yaralandı
05.01.2024 - 12:18,
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Nevşehir'de kavga ederken ayırdığı taraflardan birinin, üzerine aracını sürmesi sonucu yaralanan polis memuru tedavi altına alındı.

Emek Mahallesi Saatçi Hoca Caddesi'ndeki bir iş yerinde, aralarında husumet bulunan iki kişi arasında kavga çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polisin, kavga ettiği kişiden ayırdığı G.S.Ö, bindiği 33 EF 767 plakalı aracını buradaki kalabalığın üzerine sürdü.

Kalabalıkta bulunan polis memuru Ş.K, aracın çarpması sonucu yaralandı.

Şüpheli G.S.Ö, çevredeki diğer polislerin müdahalesiyle yakalanırken bacağında kırık oluşan polis memuru Ş.K, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan G.S.Ö. hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi'ne götürüldü.

Öte yandan, olayın Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nce (KGYS) kaydedilen görüntüsü ortaya çıktı.

G.S.Ö'nün aracını kalabalığın üzerine sürmesi, çevredekiler kaldırıma koşarken sivil kıyafetli polis memuruna aracın çarpması, polis yerde yatarken şüphelinin aynı araçla dönüp yeniden kalabalığa doğru yönelmesi görüntüde yer alıyor.

Kaynak: AA
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