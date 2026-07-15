Nevşehir'de Otomobil Devrildi: 3 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Nevşehir'de Otomobil Devrildi: 3 Ölü, 1 Yaralı

Nevşehir\'de Otomobil Devrildi: 3 Ölü, 1 Yaralı
15.07.2026 08:29
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Kırşehir-Kayseri yolunda devrilen otomobilde aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Nevşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kırşehir- Kayseri kara yolunda seyir halinde olan Ahmet E'nin kullandığı K OD 38 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Türkeli beldesi girişinde refüje çarparak devrildi.

Haber verilmesinin ardından kaza yerine, polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri kontrollerinde araçta bulunan Fadime E, Orhan E. ile Boran E'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan sürücü ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yolda bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, aracın kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

Ailenin Almanya'nın Köln şehrinden memleketleri Kayseri'ye ulaşmak üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nevşehir'de Otomobil Devrildi: 3 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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