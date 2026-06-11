Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı - Son Dakika
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Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

Nevşehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı
11.06.2026 14:41
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Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yapan 8 şüpheli gözaltına alındı, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

NEVŞEHİR'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi başta olmak üzere Avanos ilçesi ve Göreme beldesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 0,82 gram esrar, 1,58 gram skunk esrar, 2 fişek halinde 0,75 gram metamfetamin ve çok sayıda hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı - Son Dakika

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