 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Nevşehir, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ulusal Listesi'ne Gastronomi Şehri olarak eklendi - Son Dakika
Üye Girişi

Nevşehir, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ulusal Listesi'ne Gastronomi Şehri olarak eklendi

Nevşehir, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından Gastronomi Şehri olarak kabul edildi. Kentin zengin gastronomi kültürü, yöresel lezzetleri ve gastronomi eğitimi ile önemli bir konuma sahip olduğu belirtildi. Nevşehir, Türkiye'deki altıncı gastronomi şehri ünvanını elde etti ve turizmde de söz sahibi olacak.

Nevşehir, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ulusal Listesi\'ne Gastronomi Şehri olarak eklendi
29.12.2023 - 16:51,  Güncelleme: 16:54
Abone Ol

Nevşehir'in, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nca "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ulusal Listesi"ne "Gastronomi Şehri" olarak dahil edildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Belediyesi, Ahiler Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, 2023 yılı UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı başvurusunda bulundu.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından UNESCO Yaratıcı Şehirler Ulusal Listesi'ne Gastronomi Şehri olarak eklenen Nevşehir, Türkiye'deki altıncı gastronomi şehri ünvanına kavuştu.

Nevşehir'in, zengin gastronomi kültürü, coğrafi işaretli yöresel lezzetleri ve kentteki üniversitelerde verilen gastronomi eğitimi ile bu alanda önemli bir konum elde ettiği kaydedilen açıklamada, kentin doğal, tarihi ve kültürel turizmin yanı sıra gastronomi turizminde de söz sahibi olacağı vurgulandı.

Belediye tarafından uluslararası gastronomi şehri ünvanı almak amacıyla ayrıca başvuru yapılacağı bildirildi.?

Kaynak: AA
YORUMLAR

Nevşehir, Türkiye, Gastronomi, Kültür, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ulusal Listesi'ne Gastronomi Şehri olarak eklendi - Son Dakika


17:30
Dev final öncesi kritik görüşme! Özbek ve Koç Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapıyor Dev final öncesi kritik görüşme! Özbek ve Koç Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapıyor
17:24
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü
17:02
16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı 16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı
16:50
Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var
16:19
Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi
16:18
Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü
16:00
Sevr Dağı'na yıldırım düştü! 4 umre ziyaretçisi hayatını kaybetti Sevr Dağı'na yıldırım düştü! 4 umre ziyaretçisi hayatını kaybetti
15:56
TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt

Son Dakika
17:30 Dev final öncesi kritik görüşme! Özbek ve Koç Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapıyor
17:24 İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü
17:02 16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı
16:50 Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var
16:18 Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü
16:19 Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi
16:00 Sevr Dağı'na yıldırım düştü! 4 umre ziyaretçisi hayatını kaybetti
15:56 TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt
15:48 Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet
15:50 Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 18:01:11. #1.13#
SON DAKİKA: Nevşehir, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ulusal Listesi'ne Gastronomi Şehri olarak eklendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement