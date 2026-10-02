Nevşehir Ürgüp'te iki otomobil çarpıştı, 3'ü Çinli turist 5 kişi yaralandı. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nevşehir Ürgüp'te iki otomobil çarpıştı, 3'ü Çinli turist 5 kişi yaralandı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nevşehir Ürgüp\'te iki otomobil çarpıştı, 3\'ü Çinli turist 5 kişi yaralandı.
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, Ürgüp-Ortahisar kara yolunun Üçgüzeller mevkisinde iki otomobil çarpıştı; 3'ü Çinli turist 5 kişi yaralandı. Yaralılar Nevşehir ve Ürgüp'teki hastanelerde tedavi altına alınırken, kapanan yol araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü Çinli turist 5 kişi yaralandı.

OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI

Ürgüp- Ortahisar kara yolunda Furkan T. yönetimindeki 50 ACC 671 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen Çinli turistlerin bulunduğu 34 RCH 680 plakalı otomobil Üçgüzeller mevkisinde çarpıştı.

Nevşehir Ürgüp'te iki otomobil çarpıştı, 3'ü Çinli turist 5 kişi yaralandı.

YARALILARDAN 3'Ü ÇİNLİ TURİST

Kazada araçlarda bulunan 3'ü Çinli turist 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Nevşehir Ürgüp'te iki otomobil çarpıştı, 3'ü Çinli turist 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir ve Ürgüp'teki hastanelerde tedavi altına alındı. Bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA
Trafik KazalarıOrtahisar3. SayfaNevşehirGüncelturistÜrgüpSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak
Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz Belçika maçının kadrosundan çıkarıldı A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz Belçika maçının kadrosundan çıkarıldı
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Abla-kardeş katili 19 yıl adaletten kaçtı Cezayı duyunca heyete bela okudu Abla-kardeş katili 19 yıl adaletten kaçtı! Cezayı duyunca heyete bela okudu
Motosikletle 302 kilometre hıza çıkıp tek teker yapan sürücünün ehliyeti daimi iptal edildi Motosikletle 302 kilometre hıza çıkıp tek teker yapan sürücünün ehliyeti daimi iptal edildi
Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım
21:45
Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan’ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurulmuş bulundu
Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurulmuş bulundu
21:44
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
21:37
Hacıosmanoğlu’nun Gündoğdu’ya bomba talimat: FETÖ’cü bunları bitir
Hacıosmanoğlu'nun Gündoğdu'ya bomba talimat: FETÖ'cü bunları bitir
21:15
TFF’den Galatasaray’a kötü haber Okan Buruk ve Ugochukwu’nun cezaları onandı
TFF'den Galatasaray'a kötü haber! Okan Buruk ve Ugochukwu'nun cezaları onandı
20:45
BDDK’dan cep telefonu kredileri ve kredi kartlarına yeni düzenleme
BDDK’dan cep telefonu kredileri ve kredi kartlarına yeni düzenleme
20:36
Muğla’da yaşlı kadın banyoda ölü bulundu
Muğla'da yaşlı kadın banyoda ölü bulundu
19:33
Avrupa borsaları, G7’nin 100 milyon varil kararıyla yükselişle kapandı
Avrupa borsaları, G7'nin 100 milyon varil kararıyla yükselişle kapandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 22:30:00. #7.13#
SON DAKİKA: Nevşehir Ürgüp'te iki otomobil çarpıştı, 3'ü Çinli turist 5 kişi yaralandı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei