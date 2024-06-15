Nevşehir Valiliği, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi

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Nevşehir Valiliğince Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Vilayetler Birliği Sosyal Tesisleri'ndeki programa, Vali Ali Fidan, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Jandarma Komutanı Albay Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Vali Fidan, gazetecilere, 9 günlük bayram tatilinde Kapadokya'daki tesislerde doluluk oranının yüksek olduğunu belirterek, bayramn huzur içinde tamamlanması için gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.

Tüm vatandaşların bayramını tebrik eden Fidan, "Bölgemiz önemli turizm destinasyonlarından biri. Bayram tatilinde günlere göre değişiklik göstermekle birlikte yüzde 80'nin üzerinde doluluk oranına sahip tesislerde onbinlerce kişiyi misafir ediyoruz. Trafik ve emniyet tedbirlerine ilave olarak, kurban satış ve kesim yerleri ile gıda üretimi yapan tesislere yönelik denetimler sürüyor." dedi.