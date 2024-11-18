New York'ta Bıçaklı Saldırı: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

New York'ta Bıçaklı Saldırı: 2 Ölü, 1 Yaralı

New York\'ta Bıçaklı Saldırı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Manhattan'da gerçekleşen bıçaklı saldırılarda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. 1 kişi gözaltında.

18.11.2024 23:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW ABD'nin New York kentinde, Manhattan adasının 3 farklı noktasında düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

New York Polis Teşkilatı (NYPD) yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Manhattan'da, 30. Sokak civarında meydana gelen bıçaklı saldırıda iki kişinin öldüğü, bir süre sonra 42. Sokak'ta bir kadının da yine bıçaklı saldırıda yaralandığı belirtildi.

NYPD Dedektif Şefi Joseph Kenny, "Şu an itibariyle, bu saldırıların sebepsiz yere gerçekleştiği, saldırganın sadece (maktullere) yaklaşıp bıçaklarla saldırmaya başladığı görülüyor." dedi.

Saldırıda yaralanan kadının yakın bölgedeki bir hastanede tedavi altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

New York Belediye Başkanı Eric Adams da basın açıklamasında, söz konusu saldırılarla bağlantılı olarak, 51 yaşındaki bir evsiz adamın gözaltına alındığını duyurdu.

Saldırgan New York Türkevi'nin önünde yakalandı

NYPD yetkilileri, iki kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olan bıçaklı saldırının faili olduğu düşünülen zanlının son eyleminden kısa süre sonra Birleşmiş Milletler Genel Merkezi ile New York Türkevi binasının arasında, 1. Cadde ile 46. Sokak'ın kesiştiği bölgede gözaltına alındığını kaydetti.

AA ekibinin çektiği görüntülerde, şüphelinin yakalanması sonrası bölgeye gelen olay yeri inceleme ekiplerinin Türkevi binasının önünü şeritlerle kapattığı ve aynı sokaktaki binalarda bulunan kamera kayıtlarına ulaşmaya çalıştıkları görüldü.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ve BM Daimi Temsilciliği'nin bulunduğu Türkevi'nin ana giriş kapısına yakın bölgede bulunan ve yakalanan şüpheliye ait olduğu bildirilen, bir çanta, iki bıçak ve birkaç çift eldiven inceleme altına alındı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Uluslararası, Manhattan, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel New York'ta Bıçaklı Saldırı: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:49 İşte Ağıralioğlu’nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir İşte Ağıralioğlu'nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir
23:15 14 ve 17 yaşındaki çocukların silahlı kavgası cinayetle bitti 14 ve 17 yaşındaki çocukların silahlı kavgası cinayetle bitti
22:48 Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme: Komutanlara da soruşturma açıldı Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme: Komutanlara da soruşturma açıldı
21:40 İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek
20:58 Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim
09:45 Eski boksörden Mike Tyson-Jake Paul maçıyla ilgili olay iddia: Kural ihlali yapıldı Eski boksörden Mike Tyson-Jake Paul maçıyla ilgili olay iddia: Kural ihlali yapıldı
09:34 Hatay’da bina enkazının altından çıkan yapı şaşkına çevirdi Hatay'da bina enkazının altından çıkan yapı şaşkına çevirdi
09:34 Wanda Nara’dan Mauro Icardi’ye bir darbe daha: Yeni sevgilisiyle sahnede öpüştü Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye bir darbe daha: Yeni sevgilisiyle sahnede öpüştü
09:17 Küresel piyasalar kritik verilere odaklandı Küresel piyasalar kritik verilere odaklandı
09:15 Icardi’nin kardeşi Wanda Nara’ya öfke kustu Icardi'nin kardeşi Wanda Nara'ya öfke kustu
09:07 Dev banka altın için hedef fiyat belirledi Altın fiyatlarında hareketlilik başladı Dev banka altın için hedef fiyat belirledi! Altın fiyatlarında hareketlilik başladı
08:50 A Milli Takım, A Ligi’ne nasıl yükselir İşte tüm ihtimaller A Milli Takım, A Ligi'ne nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 01:10:43. #1.11#
SON DAKİKA: New York'ta Bıçaklı Saldırı: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.