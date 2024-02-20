New York\'ta Filistin Destekçilerine Polis Müdahalesi

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NEW New York'ta, Filistin'e destek gösterisine katılanlara müdahale eden polis, 8 kişiyi gözaltına aldı.

Filistin destekçileri, Arap kökenli Amerikalı Müslüman nüfusun yoğun olduğu Queens ilçesine bağlı Astoria bölgesinde toplandı.

Polisin, gösterinin caddede yapılmasına izin vermemesi üzerine katılımcılar, taleplerini kaldırımda dile getirdi.

"Ateşkes şimdi", "Satan (şeytan) yahu savaş suçlusu" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Gösteride, ABD Başkanı Joe Biden da "Biden, Biden saklanamazsın. Seni soykırımla suçluyoruz"? sloganıyla eleştirildi.

Polis, eylemin ilerleyen saatlerinde de göstericileri kaldırımda kalmaya zorladı.

Eylemin sonunda gruba müdahale eden New York polisi, biri 14 yaşında olmak üzere 8 kişiyi gözaltına aldı.

Gösteriye katılanlardan ismini açıklamak istemeyen bir ABD vatandaşı AA muhabirine yaptığı açıklamada, polisin, İsrail'in saldırılarına karşı gösteri yapanlara müdahalesini "inanılmaz" ve "gülünç" olduğunu söyledi.

Polisin görevinin bu olmadığını ifade eden ABD'li gösterici, polisin halkı korumak yerine, şirketleri ve zenginlerin malını koruduğunu aktardı.