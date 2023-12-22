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New York'ta Yahudi ve Filistinli işçiler İsrail'in saldırılarını protesto etti - Son Dakika
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New York'ta Yahudi ve Filistinli işçiler İsrail'in saldırılarını protesto etti

New York'ta binlerce işçi, aralarında Yahudi ve Filistinlilerin de bulunduğu bir grupla bir araya gelerek Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi'nin (AIPAC) genel merkezine yürüyerek İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti. Eylemciler, AIPAC'tan bağış alan siyasetçileri ve İsrail'in Filistin'deki soykırımına destek verdiklerini iddia ederek tepki gösterdi.

New York\'ta Yahudi ve Filistinli işçiler İsrail\'in saldırılarını protesto etti
22.12.2023 - 11:23,
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NEW ABD'nin New York kentinde barış yanlısı Filistinli ve Yahudilerin aralarında olduğu binlerce işçi, ülkedeki en güçlü "Yahudi lobi kuruluşu" Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesinin (AIPAC) genel merkezine yürüyerek İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

Aralarında Yahudi ve Filistinlilerin de bulunduğu binlerce işçi, New York Kütüphanesi önünde bir araya geldi.

Gazze'de derhal ateşkes uygulanması talebinde bulunan eylemciler, ülkedeki en güçlü "Yahudi lobi kuruluşu" AIPAC'ın genel merkezine yürüdü.

Eylemciler, AIPAC'tan bağış alan siyasetçileri, İsrail'in Filistin'deki soykırımına destek verdikleri gerekçesiyle protesto etti.

Kongre üyelerine İsrail yanlısı lobicilerden bağış almayı bırakmalarını isteyen eylemciler, İsrail'in ABD destekli Gazze'ye yönelik savaşında derhal ateşkes uygulanmasını talep etti.

Eylemciler, AIPAC'tan yüklü miktarda bağış alan senatörler Chuck Schumer ve Kirsten Gillibrand ile Temsilciler Meclisi azınlık lideri Hakeem Jeffries'in Gazze'deki soykırımın suç ortağı olduğunu ileri sürdü.

"Bombaları durdurun" ve "Hemen ateşkes" sloganları atan eylemciler, AIPAC'ın Manhattan'daki ofisine projeksiyonla siyasetçilerin adları ve aldıkları bağışları yansıttı.

Öte yandan İsrail yanlısı bir grup da "Ateşkese hayır" sloganları attı.

ABD Başkanı Joe Biden, geçen ay, İsrail'e askeri yardım için Kongre'den ek 14,3 milyar dolar talepte bulunmuştu.

Kaynak: AA
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