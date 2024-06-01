Fransa'da Filistin destekçileri İsrail bayrağına karşı gösteri düzenledi - Son Dakika
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Fransa'da Filistin destekçileri İsrail bayrağına karşı gösteri düzenledi

Fransa\'da Filistin destekçileri İsrail bayrağına karşı gösteri düzenledi

Nice şehrinde yüzlerce Filistin destekçisi, belediye binasına İsrail bayrağı asılmasına karşı gösteri düzenledi. Belediye Başkanı Christian Estrosi'nin talimatıyla asılan bayrakların indirilmesi talep edildi. Göstericiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralanan Filistinlileri protesto etti.

01.06.2024 22:25
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Fransa'nın Nice şehrinde yüzlerce Filistin destekçisi, belediye binasına İsrail bayrağı asılmasına karşı gösteri düzenledi.

Filistin destekçileri, Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi'nin talimatıyla belediye binasına asılan İsrail bayraklarının indirilmesini istedi.

Belediye binasının önünde toplanan yüzlerce kişi "Soykırım bayraklarını artık havada görmek istemiyoruz" sloganları attı.

Belediye Başkanını hedef alan göstericiler ayrıca "Estrosi, bayrakların utanç ve kandır" diyerek seslerini yükseltti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 379 Filistinli öldürüldü, 82 bin 407 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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