Niğde-Ankara Otoyolu Geçiş Ücretleri Yükseldi - Son Dakika
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Niğde-Ankara Otoyolu Geçiş Ücretleri Yükseldi

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CHP'li Gürer, Niğde-Ankara otoyolundaki geçiş ücretlerinin fahiş artışına dikkat çekti.

11.12.2024 15:40
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(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında; "Ankara-Niğde otoyolu 2020 yılında açıldı. Açıldığında geçiş ücreti tek taraflı otomobiller için 155 liraydı. Şu anda Niğde-Ankara otoyolu sadece geliş 410 lira. Geliş-gidiş 820 lira. 820 lira para ödemek için otomobili olan bir çiftçinin 205 kilo patates satması gerekiyor" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Ankara-Niğde otoyolundaki geçiş ücretlerindeki artışı gündeme getirdi. Gürer, şunları söyledi:

"Bütçe görüşmeleri devam ediyor. İşçinin, çiftçinin, esnafın, emeklinin, dar gelirlinin, gencin, yaşlının, kadının sorunlarına çözüm üretmekten uzak, onun yerine rutin verilerin yer aldığı bütçe görüşmesi sürdürüyoruz. Bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçesi de bu bağlamda görüşülen bütçe tekliflerinden birisi. Bu nedenle Niğde-Ankara otobanındaki fiyat artışı ve taşımayla ilgili ülkemizdeki dönüşümün gerekliği olduğunu söylemek istiyorum.

Ankara-Niğde otoyolu 2020 yılında açıldı. Açıldığında geçiş ücreti tek taraflı otomobiller için 155 liraydı. Şu anda Niğde-Ankara otoyolu sadece geliş 410 lira. Geliş-gidiş 820 lira. 820 lira para ödemek için otomobili olan bir çiftçinin 205 kilo patates satması gerekiyor. Bunun yanı sıra diğer araçlar için de katlayarak devam ediyor. Açılışı 2020'de gerçekleşen bu yolun proje maliyeti 1 milyar 462 milyon 628 bin euro idi. Şirkete garanti edilen tutar da 7 milyar 163 milyon 38 bin euro. Arada 5 milyar 700 milyon 409 bin liralık euro farkı var.

"Demiryollarına gereken önem verilmeli"

Bu süreçte yol fiyatları yalnızca 2020 ile bugün aralığında yüzde 257 artmış. Niğde-Ankara otoyolunda Ankara-Hacıkuyu arası 34 bin otomobil, Hacıkuyu-Alayhan arası 23 bin otomobil, Alayhan- Gölcük arası da 18 bin otomobil garantisi verilmişti. Bu kadar araç geçmediği takdirde de ödeme devletten çıkıyor. Bu nedenle bu yol üzerinden tarım kesiminin Adana'dan yola çıkan bir kamyon İstanbul'a kadar 2 bin lira civarında yol, köprü geçiş ücreti ödemek zorunda kalıyor. Bunun ortadan kaldırılması için demir yollarına gereken önem verilmeli. Türkiye'de demir yolu taşımacılığında yük taşımacılığı payı yalnızca yüzde 4. Avrupa Birliği'nde bu oran yüzde 17. Yolcu taşımacılığında ise Türkiye'de yüzde 1,3, Avrupa Birliği'nde bu oran yüzde 7,3. Yani yol yapmak, yatırımlarda bulunmak, demir yollarının dışında maliyeti artırıyor.

Demir yolu taşımacılığının artırılması zorunlu ve ihtiyaçtır. Yüksek hızlı tren dışında bu konuda yapılan çalışmalar yetersiz olduğu gibi, yüksek hızlı trenle ilgili de rafta duran ve yıllardır konuşulan projeler henüz gerçekleşmedi.

"Tarım kesiminin taşımadaki giderlerinin artması, raftaki ürünün maliyetine yansıyor"

Tarım kesiminin taşımadaki giderlerinin artması, raftaki ürünün maliyetine yansıyor. Demir yoluyla yapılacak taşımada bu sorunun aşılma olasılığının yüksek olduğunu belirtmek istiyorum. Bu yüzden öncelikle Niğde-Ankara Otoyolu'ndaki fahiş artışa dikkat çekmenin yanında demir yolu taşımacılığının da önemsenmesi gerektiğini belirtiyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Niğde-Ankara Otoyolu Geçiş Ücretleri Yükseldi - Son Dakika

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