NİĞDE Bakan Uraloğlu: Ömer Halisdemir gibiler olduğu müddetçe bize zarar veremeyecekler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

NİĞDE Bakan Uraloğlu: Ömer Halisdemir gibiler olduğu müddetçe bize zarar veremeyecekler

NİĞDE Bakan Uraloğlu: Ömer Halisdemir gibiler olduğu müddetçe bize zarar veremeyecekler

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz şehidi Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrini ziyaret etti.

02.11.2024 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz şehidi Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrini ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, "Ömer Halisdemir'in o gece müdahalesi, o vatan hainini alnından vurması ülkemiz için gerçekten çok kıymetliydi. Böyle evlatlarımız, böyle yiğitlerimiz olduğu müddetçe hiç kimse bize zarar veremeyecek" dedi.

AK Parti'nin merkez ve bor ilçe kongrelerine katılmak için Niğde'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Ömer Halisdemir'in, Bor ilçesi Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret etti. Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir'in de yer aldığı ziyarette Bakan Uraloğlu, mezara su döküp, dua etti.

'ZARAR VEREMEYECEKLER'

Burada konuşan Bakan Uraloğlu, "Bu kardeşimizi yetiştiren amcamızdan, rahmete uğurladığımız teyzemizden Allah razı olsun. Ülkemizi bölmeye, yıkmaya teşebbüs eden vatan hainlerine, Ömer Halisdemir'in o gece müdahalesi, o vatan hainini alnından vurması ülkemiz için gerçekten çok kıymetliydi. Böyle evlatlarımız, böyle yiğitlerimiz olduğu müddetçe hiç kimse bize zarar veremeyecek. Belki bizi bazen üzecekler, belki yoracaklar. Ancak Allah'ın izniyle zarar veremeyecek. Türk evladı çıkar, hainin alnına mermiyi basar, gereğini yapar. Bizler yolumuza devam ederiz" dedi.

'HAİNLER GEREKEN DERSLERİ ALDI'

Bakan Uraloğlu, "Bu hainler gereken dersleri aldı. Onların inine kadar indik. İnmeye de devam edeceğiz. Bakın Filistin'de zulüm var. 50 binin üzerinde kardeşimiz şehit oldu, katledildi. Bunlar tarihten bu yana olagelmiş, bizler de her seferinde gereken dersi vermişiz. Bu mücadeleye devam edeceğiz. Ülkemize hizmet etmeye çalışacağız. Bu hainler, bizim hizmetlerimizi engelleyemeyecekler" diye konuştu. Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir de şehit oğlunun çocuklarını kastederek, "2 torunumu daha yetiştiriyoruz" dedi. Duanın ardından Bakan Uraloğlu, gittiği ilçede AK Parti Bor İlçe Kongresi'ne katıldı.

Haber-Kamera: Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,

Kaynak: DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Astsubay Kıdemli Başçavuş, Ömer Halisdemir, Yerel Haberler, 15 Temmuz, Politika, Güncel, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Güncel NİĞDE Bakan Uraloğlu: Ömer Halisdemir gibiler olduğu müddetçe bize zarar veremeyecekler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:46 Bir kentimiz diken üstünde Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi Bir kentimiz diken üstünde! Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi
14:38 Küçük Şirin’i öldüren caninin ifadesi kan dondurdu Küçük Şirin'i öldüren caninin ifadesi kan dondurdu
14:25 Esenyurt’a neden gitmedi Mansur Yavaş’tan eleştirilere yanıt Esenyurt'a neden gitmedi? Mansur Yavaş'tan eleştirilere yanıt
13:17 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı
18:11 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı
18:11 Arda Kardeşler’in kendisine yarattığı gelir kapısı pes dedirtti Arda Kardeşler'in kendisine yarattığı gelir kapısı pes dedirtti
17:45 Kırmızı kart gören Jose Mourinho’nun cezası belli oldu Kırmızı kart gören Jose Mourinho'nun cezası belli oldu
17:38 Oyuncu Arzu Yanardağ’dan Dubai çikolatası hakkında çok konuşulacak iddia Oyuncu Arzu Yanardağ'dan Dubai çikolatası hakkında çok konuşulacak iddia
17:22 Türkiye’de iki akaryakıt devi arasında anlaşma Türkiye'de iki akaryakıt devi arasında anlaşma!
17:17 Tekirdağ’da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar Videoyu anne paylaşmış Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış
17:16 Eski Fenerbahçeli basketbolcu, iki takımı birbirine düşürdü Eski Fenerbahçeli basketbolcu, iki takımı birbirine düşürdü
17:10 Ünlü YouTuber, kripto para ve taciz skandallarıyla suçlanıyor Ünlü YouTuber, kripto para ve taciz skandallarıyla suçlanıyor
17:01 Amerika’nın en kocası seçilen adam, bir çocuğa işkence suçundan ömür boyu hapse mahkum edildi Amerika'nın en kocası seçilen adam, bir çocuğa işkence suçundan ömür boyu hapse mahkum edildi
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 16:00:54. #1.12#
SON DAKİKA: NİĞDE Bakan Uraloğlu: Ömer Halisdemir gibiler olduğu müddetçe bize zarar veremeyecekler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.