Niğde Belediye Başkanı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kale Projesi\'ne tam destek veriyor

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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Kale ve Çevresi Yenileme ve Koruma Projesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tam destek verdiğini bildirdi.

Özdemir, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Niğde'nin mega projesi olan Kale Projesi'nin tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

"100 Yılın Projesi" olarak adlandırılan projenin Türkiye'de kültür varlıkları alanlarında devam eden en hızlı projeler arasında yer aldığını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Projemizde ilk yapım ihalesini gerçekleştirdik. İhaleyi alan firma çalışmalarına başladı. 70'e yakın tarihi yapının korunup yenileneceği alandaki metruk yapılar yıkıldı. 2 bin 200 hak sahibinden 2 binine ait alanlarda kamulaştırma tamamlandı. Özellikle kale projemiz, Türkiye'deki en zor projelerden biri. Birinci ve üçüncü derece arkeolojik sit alanlarında kentsel yenileme projesi götürüyoruz. Bütün yetki kurulda. Tabii seçim zamanı yalan yanlış çok bilgiler dolaştı. Bundan dolayı da vatandaşlarımızın aklında soru işaretleri oluşmuş olabilir ama Kale Projemizde hiçbir sıkıntı yok devam ediyor. Projemizi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ ile yapıyoruz. Buradan tekrar Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum."

Özdemir, en geç 3 yıl içiresinde projeyi bitirmeyi hedeflediklerini ifade etti.