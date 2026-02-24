Niğde Belediyesi'nden Gazze'ye İftar Desteği - Son Dakika
Niğde Belediyesi'nden Gazze'ye İftar Desteği

Niğde Belediyesi\'nden Gazze\'ye İftar Desteği
24.02.2026 16:50
Niğde Belediyesi, ramazan boyunca Gazze'de günlük 1000 kişiye iftar verecek.

Niğde Belediyesi, Gazze'de kuracağı çadırda her gün 1000 kişiye iftar verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Niğde Belediye Meclisi, Gazze'de yaşanan insani kriz için olağanüstü gündemle toplandı.

Toplantıda alınan kararla, Niğde Belediyesi ramazan ayı boyunca her gün 1000 kişiye iftar verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, hayra vesile olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Hayırlı bir iş için toplandıklarını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Ramazan ayında inşallah iftarımızı Gazze'de verelim istiyoruz. Allah'a şükürler olsun belediyemiz mali açıdan iyi durumda. Bu iftarı Niğde halkı adına veriyoruz, Allah kabul etsin. İnşallah Gazze'de insanlar gıda yardımlarını almak zorunda kalmadıkları günleri yaşarlar. Bir an önce oradaki çocuklar da artık gülen yüzleriyle, huzur içerisinde kendi topraklarında yaşasınlar istiyoruz. Gazze'deki kardeşlerimiz için hayırlı olsun."

Kaynak: AA

Niğde Belediyesi, Güncel, İftar, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde Belediyesi'nden Gazze'ye İftar Desteği - Son Dakika

SON DAKİKA: Niğde Belediyesi'nden Gazze'ye İftar Desteği - Son Dakika
