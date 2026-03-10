Niğde\'de Doğal Gaz Patlaması: 16 Yaralı

NİĞDE'de apartmanın birinci katında meydana gelen, 16 kişinin yaralandığı doğal gaz kaynaklı patlamanın neden olduğu yıkım, günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı. Binadaki çok sayıda dairenin camlarının patladığı, duvarların yıkıldığı ve bazı araçlarda hasar oluştuğu görüldü.

Selçuk Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde 15 katlı bir apartmanın 1'inci katında doğal gaz kaynaklı patlamanın ardından yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve doğal gaz firması ekipleri sevk edildi. Apartman sakinleri, ekiplerin kontrolünde tahliye edildi. Yangında yaralanan 16 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Patlama sonrası çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Niğde Valisi Nedim Akmeşe de bölgeye gelerek çalışmaları denetledi. Durumu ağır olan 3 yaralı, vücutlarındaki yanıklar nedeniyle en yakın tedavi ünitesi bulunan Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Vali Akmeşe, incelemenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek yaralıları ziyaret etti. Olaya ilişkin bilgi veren Vali Akmeşe, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını belirterek, "Binada doğal gaz ve elektrik bağlantıları kesilmiş, gerekli tüm güvenlik önlemleri alınmıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaralılarımıza acil şifa diliyoruz. Binayı ikamete kapattığımız için orada yaşayan vatandaşlarımıza geçici barınma sağlamış bulunmaktayız. Vatandaşlarımızın başvurması durumunda onları misafirhanelerimize yerleştireceğiz" dedi.

Öte yandan, günün ilk ışıklarıyla birlikte patlamanın neden olduğu yıkım ortaya çıktı. Binadaki çok sayıda dairenin camlarının patladığı, duvarların yıkıldığı ve bazı araçlarda hasar oluştuğu görüldü.