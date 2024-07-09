Niğde'de Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Niğde'de Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde'de gerçekleştirilen Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda, kentte görev yapan emniyet ve jandarma personelinin sayısını açıkladı. Çelik, ayrıca asayiş olaylarının aydınlatılması, uyuşturucuyla mücadele, trafik denetimleri, kaçakçılık ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele konularında yapılan operasyonlara dair bilgiler paylaştı ve emniyet güçlerine teşekkür etti.

09.07.2024 22:09
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Niğde'de Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Cahit Çelik, Valilik Toplantı Salonu'ndaki programda, Niğde'nin huzur ve asayişinin sağlanması için kentte 1268 emniyet ve 837 jandarma mensubu olmak üzere 2 bin 105 personelin görev yaptığını söyledi.

Niğde ve Türkiye'nin huzuru için mesai mefhumu gözetmeden gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Çelik, şöyle konuştu:

"İlimizde ilk 6 ayda kayda geçen 6 bin 44 asayiş olayından 5 bin 681'i aydınlatılmıştır. Uyuşturucunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda toplam 30 bin 248 vatandaşımıza ulaşılmıştır. Yılın ilk 6 ayında uyuşturucu arzına yönelik 474 operasyon düzenlendi, 551 şüpheli yakalandı, bunlardan 97'si tutuklandı, 31'i adli kontrol aldı. Bu operasyonlarda 7 kilo 200 gram kokain, 35 kilo 11 gram esrar, 3 kilo 991 gram bonzai, 304 gram kenevir tohumu, 281 bin 253 sentetik hap, 4 hassas terazi ve 16 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi."

Çelik, trafik ekiplerinin 6 ayda gerçekleştirdiği denetimlerde, 339 bin 898 aracın kontrol edildiğini, 1747'sinin trafikten men edildiğini belirterek, meydana gelen 1332 trafik kazasında 21 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında düzenlenen 92 operasyonda 125 şüphelinin yakalandığını, 3 şüphelinin de tutuklandığını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Operasyonlarda 10 milyon 440 bin makaron, 195 bin 934 paket kaçak sigara, 118 cep telefonu, 264 eser ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 37 operasyonda 23 organizatör, 32 düzensiz göçmen yakalandı, 3 zanlı tutuklandı, 2 araca el konuldu. Terörle mücadele kapsamında 41 operasyonda 41 şüpheli yakalandı, 1 zanlı tutuklandı. Vatandaşlarımızın huzurunu tesis etme adına görev alan her kademedeki emniyet ve jandarma personeline şahsım ve Niğdeli hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Niğde'de Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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