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Niğde'de kavga nedeniyle 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Niğde'de kavga nedeniyle 7 şüpheli tutuklandı

Niğde'de iki grup arasındaki kavgada 9 kişi yaralandı. Olaya karışan 9 zanlı, silah ve sopalarla birlikte gözaltına alındı. Şüpheliler tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Niğde\'de kavga nedeniyle 7 şüpheli tutuklandı
23.12.2023 - 23:13,
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Niğde'de 9 kişinin yaralandığı, husumetli iki grup arasındaki kavga nedeniyle gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün Ata Sanayi'de, "ateşli silahla kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme" olayına karışan 9 zanlı, 2 ruhsatsız av tüfeği, 10 fişek, çeşitli ebatlarda demir ve tahta sopalarla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.D, Y.D, D.E, H.E, B.E, M.E. ve M.A.E, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA
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