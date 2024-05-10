Niğde'de öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesine tepki - Son Dakika
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Niğde'de öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesine tepki

Niğde\'de öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesine tepki

Niğde'de bir öğrencinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesine tepki gösteren Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen üyeleri, eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti önleyecek yasal düzenleme talep etti. Eğitim Bir-Sen Niğde Şube Başkanı Hasan Orhan, olayın ihmal ve umursamazlık sonucu olduğunu belirterek yetkililere tedbir alınması çağrısında bulundu.

10.05.2024 12:29
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Niğde'de Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen üyeleri, Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

Sendika üyeleri, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda bir araya gelerek, olaya tepki gösterdi.

Eğitim Bir-Sen Niğde Şube Başkanı Hasan Orhan, burada yaptığı açıklamada, eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti önleyecek, failleri cezalandıracak, mağdurlara hukuki koruma sağlayacak yasal düzenleme yapılmasını talep ettiklerini söyledi.

Bugün yaşanan acıların dünün ihmal ve umursamazlığının sonucu olduğunu savunan Orhan, "Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz. Kanayan bir yara haline gelen şiddet olaylarına dikkat çekiyor, tedbir alınması için yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Bu çağrımızı yıllardır yapıyoruz. Sesimize kulak verilseydi, gereken önlemler zamanında alınmış olsaydı belki de bugün başka şeyler konuşuyor olacaktık." dedi.

Orhan, olaya tepki göstermek için bugün iş bıraktıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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