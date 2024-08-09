Niğde'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 4'ü çocuk 6 kişi tedavi altına alındı.
R.E. (23) idaresindeki 51 ABU 480 plakalı otomobil, Niğde- Çamardı yolu Çayırlı köyü yolunda şarampole devrildi.
Kazada sürücünün yanı sıra S.Ö. (43), Ü.Ö. (16), S.Ö. (9), U.A.E. (1), HA.E. (6) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Niğde'de Otomobil Devrildi: 4'ü Çocuk 6 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?