Niğde'de UMKE personeline Orta Düzey Arama Kurtarma Eğitimi verildi - Son Dakika
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Niğde'de UMKE personeline Orta Düzey Arama Kurtarma Eğitimi verildi

Niğde\'de UMKE personeline Orta Düzey Arama Kurtarma Eğitimi verildi

Niğde'de Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) personeline yönelik düzenlenen Orta Düzey Arama Kurtarma Eğitimi'ne Vali Cahit Çelik de katıldı. Vali Çelik, deprem bölgesi olan Türkiye'de afetlere hazırlıklı olmanın önemini vurgulayarak, yerelde afet bilincini yerleştirmenin hedeflendiğini belirtti. Eğitimde toplam 45 UMKE personeli eğitim aldı ve sağlık, jandarma ve polis ekipleri de hazır bulundu.

22.04.2024 17:34
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Niğde'de Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) personeline yönelik "Orta Düzey Arama Kurtarma Eğitimi" verildi.

AFAD İl Müdürlüğünce Kaynarca köyündeki Enkaz ve Eğitim Sahası'nda düzenlenen eğitime katılan Vali Cahit Çelik, AFAD İl Müdürü Nihal Ören'den eğitim hakkında bilgi aldı.

Vali Çelik, burada gazetecilere, Türkiye'nin yüzölçümünün yüzde 66'sının deprem bölgesi olduğunu söyledi.

Deprem ve afetlere hazırlıklı olmaları gerektiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki süreçteki hedefimiz yerelde afet bilincini yerleştirmek. Bir afete ancak yereldeki imkanlarınız güçlüyse, yerelde bu işi iyi biliyorsanız çok daha rahat bir şekilde müdahale edilebilirsiniz. Bir afet meydana geldiğinde olaya ilk müdahale edecek olanlar oradaki insanlardır. Elimizden geldiğince Niğde'de de üniversite öğrencilerine afetle ilgili arama kurtarma eğitimlerini vermek istiyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızdan da sosyal sorumluluk anlamında bu eğitimleri almalarını istiyoruz. Yeter ki eğitim almak istesinler, biz bu anlamda her türlü desteği sağlarız."

Toplam 45 UMKE personelinin eğitim aldığı etkinlikte, sağlık, jandarma ve polis ekipleri de hazır bulundu.

Kaynak: AA

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