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Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 45 kişi yakalandı - Son Dakika
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Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 45 kişi yakalandı

Niğde'de polis ekipleri tarafından aralık ayında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 45 kişi yakalandı. Operasyonlarda toplamda 215 sentetik hap, 273,28 gram sentetik uyuşturucu, 33,31 gram eroin, 23,95 gram esrar, hassas terazi, ruhsatsız 5 tabanca ve 2 av tüfeği ile 224 fişek ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 8'inin narkotik suçlarından arandığı belirlendi. 6 zanlı tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.

Niğde\'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 45 kişi yakalandı
03.01.2024 - 15:36,
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Niğde'de polis ekiplerinin aralık ayında düzenlediği uyuşturucu operasyonlarda 45 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1- 31 Aralık'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Operasyonlarda, 215 sentetik hap, 273,28 gram sentetik uyuşturucu, 33,31 gram eroin, 23,95 gram esrar, hassas terazi, ruhsatsız 5 tabanca ve 2 av tüfeği ile 224 fişek ele geçirildi.

Çalışmalarda yakalanan 45 şüpheliden 8'nin narkotik suçlarından aranması olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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