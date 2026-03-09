Niğde'deki Patlamada 16 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Niğde'deki Patlamada 16 Yaralı

Niğde\'deki Patlamada 16 Yaralı
09.03.2026 23:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de yaşanan doğal gaz patlamasında 16 kişi yaralandı. Hayati tehlikesi olan yok.

YARALI SAYISI 16'YA YÜKSELDİ

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, patlamanın yaşandığı Selçuk Mahallesi'ndeki apartmanda yapılan incelemenin ardından hastaneye geçerek yaralıları ziyaret etti. Olayda 16 kişinin yaralandığını aktaran Vali Akmeşe, hayati tehlikesi olan kimsenin bulunmadığını belirtti. Yanık nedeniyle 3 kişinin en yakın tedavi ünitesi bulunan Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildiğini dile getiren Vali Akmeşe, "Binada doğal gaz ve elektrik bağlantıları kesilmiş, gerekli tüm güvenlik önlemleri alınmıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaralılarımıza acil şifa diliyoruz. Binayı ikamete kapattığımız için orada yaşayan vatandaşlarımıza geçici barınma sağlamış bulunmaktayız. Vatandaşlarımızın başvurması durumunda onları misafirhanelerimize yerleştireceğiz" dedi.

VALİLİK'TEN YAZILI AÇIKLAMA

Öte yandan Niğde Valiliği, olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"09 Mart 2026 tarihinde saat 20.40 sularında ilimiz Merkez ilçesi Selçuk Mahallesi Kanal Boyu Gök Sokak'ta bulunan 14 katlı bir binanın 1'inci katında doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana gelmiştir. Olayın ihbar edilmesinin ardından bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık, emniyet, UMKE, MEDAŞ ve Kapadokya Gaz ekipleri sevk edilmiştir. Ekipler tarafından olay yerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmış, patlama sonrası oluşan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülmüştür. Yapılan ilk tespitlere göre olayda yaralanan 16 vatandaşımız Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Yaralanan vatandaşlarımızdan 3'ü yanık tedavisi amacıyla Kayseri Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edilmiş olup yaralanan vatandaşlarımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olayın meydana geldiği bölgede arama-kurtarma, hasar tespit ve güvenlik çalışmaları ilgili kurumlarımızın koordinasyonunda titizlikle sürdürülmektedir. Patlamanın nedenine ilişkin teknik inceleme başlatılmış olup konu tüm yönleriyle araştırılmaktadır. Vatandaşlarımızın güvenliği amacıyla olay bölgesinde gerekli çevre ve güvenlik tedbirleri alınmıştır. Kamuoyunun resmi kurumlarımız tarafından yapılacak açıklamaları takip etmesi, yetkili merciler dışında yapılan bilgi ve paylaşımlara itibar etmemesi önem arz etmektedir. Olaydan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

Ali KADI- Adnan ÇELEBİ/ NİĞDE,

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Selçuk, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'deki Patlamada 16 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dün geceye damga vuran derbi Taraftarlar sahaya indi Dün geceye damga vuran derbi! Taraftarlar sahaya indi
Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek
Hizbullah taktik değiştirdi Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar Hizbullah taktik değiştirdi! Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar
“Savaş ne zaman bitecek“ diye soruldu, Trump topu taca attı "Savaş ne zaman bitecek" diye soruldu, Trump topu taca attı
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü Onlarca ölü var İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var
Savaşta 10. gün İran yeni liderini açıkladı, İsrail’in kritik noktaları yerle bir edildi Savaşta 10. gün! İran yeni liderini açıkladı, İsrail'in kritik noktaları yerle bir edildi
Kim’den tarihi rest: Nükleer düğmesi masamda duruyor Kim'den tarihi rest: Nükleer düğmesi masamda duruyor

23:28
Denizli’de bir deprem daha Şimdi de 4.2 ile sallandı
Denizli'de bir deprem daha! Şimdi de 4.2 ile sallandı
23:09
İran: Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak
İran: Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak
23:05
Erdoğan ile Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi
Erdoğan ile Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi
22:38
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti
22:02
Necmettin Erbakan’ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
Necmettin Erbakan'ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
21:42
Pakistan’da savaş tasarrufu: Okullar tatil edildi, mesai eve taşındı
Pakistan'da savaş tasarrufu: Okullar tatil edildi, mesai eve taşındı
20:27
İran Büyükelçisi, Dışişleri’ne çağrıldı
İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 00:16:58. #7.13#
SON DAKİKA: Niğde'deki Patlamada 16 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.