Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi enerji verimliliği çalışmalarıyla örnek bir üniversite olmayı hedefliyor

Niğde'de kampüste uygulanan çalışmalarla 'enerji verimliliği' sağlanıyor

Rektör Hasan Uslu: "Örnek bir üniversite olmaya çalışıyoruz"

NİĞDE - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu iş birliğinde düzenlenen Üniversiteler Arası Enerji Verimliliği Yarışması'nda uyguladığı projeler ile birinci olan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi örnek üniversite olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sıfır atık çalışmaları ile adından söz ettiren üniversite, enerji yönetimi uygulamaları ile de daha az maliyetle, daha fazla ısı elde ediyor. İklim dostu kampüs uygulamaları çerçevesinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, " Türkiye'deki sürdürülebilir ve iklim dostu kampüslerden bir tanesidir. Bu çerçevede yapmış olduğumuz çalışmalarda özellikle sıfır atık öncüyüz ancak enerji verimliliğinde de bazı noktalara gelmemiz gerekiyordu ve biz gerek kampüsümüzün içerisinde gerekse binalarımızda yapmış olduğumuz enerji verimiyle ilgili çalışmalar da bu ödülü almaya hak kazandık" dedi.

Fakültelerdeki kazanları yoğuşmalı kazanlara çevirerek büyük bir enerji tasarrufu sağlandığı belirten Rektör Uslu, daha az maliyetle, daha fazla ısı elde edebildiklerini belirtti. Rektör Uslu, "Enerji verimliliği ile ilgili yapmış olduğumuz çalışmalarda koridorlardaki led ışıkları varlık sensörleri ile değiştirdik. Kampüs içerisindeki Yollarda da led ışıklara geçtik. Eğitimler yaptık ve yapmış olduğumuz bu tür faaliyetlerle kazanç sağlayarak üniversiteler arasında birinci olduk. Biz örnek bir üniversite olmak için çalışıyoruz. Hem sıfır atıkta hem de enerji veriminde çalıştık ancak bundan sonraki süreçlerde de su verimliliğinde de ön plana çıkmak istiyoruz. Bunları da gelecek nesil nasıl aktarabiliriz düşüncesiyle hareket ederek öğrencilerimize akran eğitimleri vererek faaliyetlerimiz devam ediyoruz" diye konuştu.