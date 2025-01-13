Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Tarım Bayramı programı düzenlendi - Son Dakika
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Tarım Bayramı programı düzenlendi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde tarımsal öğretimin 179. yılı ve Tarım Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

13.01.2025 16:16
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde tarımsal öğretimin 179. yılı ve Tarım Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinden 83 öğrenci ziraat marşını okudu.

Programda Tarım, Gençlik ve Gelecek söyleşisi sonrası Tarım Sanat Kulübü öğrencilerinin hazırladığı oyun sergilendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitenin son 3 yıllık süreçte tarım ve gıda alanında başarı elde ettiğini belirtti.

TÜBİTAK'ın 2023 raporuna göre, "Bitki Koruma" çalışmalarında Türkiye birincisi olduklarını dile getiren Uslu, "Tarım uygulama alanlarımızı 30 dekardan 1000 dekara çıkardık ve yüzde 100 İngilizce eğitim veren tek devlet üniversitesiyiz. Bu başarılar, tarımda öncü bir üniversite olduğumuzu kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu da tarımsal eğitim ve öğretimin tarihsel gelişimi hakkında bilgi verdi.

Programa, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Vali Yardımcısı Ahmet Arık, Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Çifcibaşı, sektör temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Tarım Bayramı programı düzenlendi - Son Dakika

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