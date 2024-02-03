Niğde ve Kayseri\'de sağlık çalışanları İsrail\'in Gazze\'ye saldırılarını protesto etti

Niğde ve Kayseri'de sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.
Niğde'de Derbent Kavşağı'nda bir araya gelen sağlık çalışanları, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'na kadar yürüdü.
Burada grup adına açıklama yapan Dr. Asya Aydın, İsrail'in sistematik zulüm ve işgalinin devam ettiğini söyledi.
Aydın, ev, okul ve hastanelerin bombalandığını, Gazze halkının abluka altında açlığa mahkum edildiğini vurgulayarak, "Su vanalarını kapatan, tarlaları bombalayan ve kente gıda girişlerini engelleyen İsrail, bunları tüm dünyanın gözü önünde, saklamaya dahi gerek görmeden alenen gerçekleştiriyor." dedi.
Bombaların, kitle imha silahlarının dehşetinden kurtulabilen insanların, yetersiz beslenme, susuzluk ve salgın hastalık nedeniyle ölüme mahkum edildiğini dile getiren Aydın, "Gönlü ve duası Filistin'in yanında olan vicdan sahiplerinin ise en büyük silahlarından biri, boykot. Hayatımızın her alanında ve mesleklerimizde boykot çağrımızı tekrarlıyoruz. Tüm meslektaşlarımıza zulme destek olan ilaç firmalarını boykota devam etmelerini hatırlatıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kayseri
Kayseri'de Kurşunlu Camii önünde toplanan sağlık çalışanları, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.
Burada grup adına konuşan Dr. Akif Tahiroğlu, İsrail devletinin Filistin'de uyguladığı işgalin devam ettiğini söyledi.
Evlerin, okulların ve hastanelerin bombalandığını ifade eden Tahiroğlu, "Dünyanın en büyük açık hava hapishanesi olan Gazze'ye açılan tek kapı Refah sınır kapısı, aynı zalim elin ablukası altında, insani yardımlara hiç geçit vermiyor. Refah sınır kapısı mutlaka açılmalı." dedi.
Brezilya ekibi RB Bragantino, Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan Lincoln Henrique'yi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı. 25 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonu ise 6 milyon euro olarak belirlendi.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaşanan olayda, Orhan Emen, Kahramanmaraş'tan aldığı traktörü nakliyecilerin istediği 28 bin lirayı fazla bulunca inat ederek traktöre binerek yaklaşık 700 kilometrelik yolu 3 günde tek başına kat etti. Emen, yaklaşık 8 bin lira yakıt parası ödeyerek Bitlis'e vardı ve nakliye firmalarının daha vicdanlı olmalarını temenni etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılış törenine katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Yıldız'a teşekkür etti. İmamoğlu, "Bu nezaket, bu görüntü toplumun arzu ettiği Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bomba patladı, bölgede hasar meydana geldi. Patlamayı "Devrimci Sınıfsal Öz Savunma" adlı bir örgüt üstlendi. Olaydan kısa süre önce kimliği belirsiz bir şahsın, devlet televizyonunu arayarak bomba ihbarında bulunduğu ortaya çıktı.
Kehribar şarkısıyla milyonlarca dinlenmeye ulaşan başarılı şarkıcı Ebru Yaşar, albüm öncesi Siyam ile düet yaptığı Yoksun isimli şarkısını dinleyicilerin beğenisine sundu.
GEZİ Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldırmasıyla tanınan Sabri Çelebi, Beyoğlu Talimhane'de aracının içindeyken gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Polis, saldırıyı gerçekleştiren Çetin G. dahil olmak üzere 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Bursa'da ev eşyaları satan bir mağazanın açılışa özel düzenlediği kampanya izdihama neden oldu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da partisinin aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'şeriat' açıklamasına yanıt verdi. Özel, "Şeriat dediğin kurallar 'pozitif hukukun yerinde olsun' dersen iyi düşün, hırsızlığın cezasının ne olduğunu biliyorsun, uygulanırsa bir tane parmağın, elin, dilin kalmaz" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Niğde ve Kayseri'de sağlık çalışanları İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?