AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Batman\'da aday tanıtım toplantısında konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Batman'da partisinin ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında, 'Kimsenin elini bırakmayacağız. Gözünün içi gülmeden kimsenin elini bırakmayacağız. ve öyle bir şey olacak ki 31 Mart'ta burada AK Parti hizmetkar bayrağını Batman Belediyesi'ne çektiğimizde, o hafta içerisinde gelip Batman Belediyesi'nin önünde zeybek oynayacağım' dedi.
AK Parti'nin Batman ilçe belediye başkan adayları, Necat Nasıroğlu Külliyesi Hatice Nasıroğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantı ile duyuruldu. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Cenap Aşçı, partililer ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda, belediye başkan adaylarının ilçelerden Kozluk'ta Mehmet Veysi Işık, Sason'da İrfan Demir, Beşiri'de Sait Karabulut, Gercüş'te Gündüz Günaydın ve Hasankeyf'te Adnan Can olduğu açıklandı. Başkan adaylarının kente hayırlı olmasını dileyen Zeybekci, konuşmasında sıkı bir çalışma ile zaferin zor olmayacağını ifade ederek, 'Biz Batman'ı almaya gelmedik. Biz AK Parti hizmetkarlığını Batman'a vermeye geldik. Onlarla aramızdaki fark bu. Onlar, 'Biz bu ülkeyi yöneteceğiz. Bu milleti idare edeceğiz' der' dedi.
Batman'da zafer beklediğini belirten Zeybekci, 'Biz deriz ki; 'Bu ülkeye hizmetkar olacağız'. Biz bu aziz millete hizmetkar olmayı Allah'ın bir lütfu olarak görüyoruz. Bizim farkımız o. Onlar, 'Dağdaki çobanla benim oyum bir mi' der. Biz dağdaki çobanı da benim milletimin en ücra köşesindeki işçi kardeşimi de köylü kardeşimi de başımızın tacı yaparız. Onların genlerine aykırı hizmet etmek. Yapamazlar. İsteseler de söyleyemezler. Gönüllerinden geçmez. Biz Allah'ın izniyle bunların hepsini birlikte yapacağız. Kimsenin elini bırakmayacağız. Gözünün içi gülmeden kimsenin elini bırakmayacağız. ve öyle bir şey olacak ki 31 Mart'ta burada AK Parti hizmetkar bayrağını Batman Belediyesi'ne çektiğimizde, o hafta içerisinde gelip Batman Belediyesi'nin önünde zeybek oynayacağım' diye konuştu. (DHA)
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