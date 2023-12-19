Nijerya\'da 4,7 milyon kız çocuğu rahim ağzı kanseri için aşılandı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, rahim ağzı kanseri oranlarını büyük ölçüde azaltmak için 4,7 milyon kız çocuğunun aşılandığı bildirildi.

Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı (NPHCDA) Direktörü Muyi Aina, yaptığı açıklamada, Nijerya hükümetinin yanı sıra Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) işbirliğinde başkent Abuja'nın yanı sıra ülkenin 14 eyaletinde rahim ağzı kanserine karşı aşı kampanyası yapıldığını belirtti.

Ülkede, ekimin sonlarında başlatılan kampanyanın ilk aşamasında 4,7 milyon kız çocuğunun aşılandığını aktaran Aina, kampanyayla 7,7 milyon kız çocuğunun aşılanmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Aina, başlangıçta aşıya karşı çıkılmasına rağmen doğru bilgilerin ebeveynlere ve gençlere ulaşmasıyla halkın aşıyı kabul ettiğini ifade etti.

Nijerya hükümeti, ülkede her yıl ortalama 764 kişinin rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı.