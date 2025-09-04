Nijerya'da Tekne Kazası: 60 Ölü - Son Dakika
Nijerya'da Tekne Kazası: 60 Ölü

Nijerya\'da Tekne Kazası: 60 Ölü
04.09.2025 09:28
Nijer eyaletindeki teknede alabora nedeniyle 60 kişi hayatını kaybetti, kurtarma çalışmaları sürüyor.

Nijerya'nın Niger eyaletinde, alabora olan bir teknenin batması sonucu en az 60 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Yetkililer, teknenin 100'den fazla yolcuyla hareket ettiğini ve olayın Malale bölgesindeki Tungan Sule'den Dugga'ya giderken meydana geldiğini duyurdu. Teknenin, Borgu Yerel Yönetim Alanı'ndaki Gausawa köyü yakınlarında su altındaki bir ağaç kütüğüne çarparak devrildiği kaydedildi.

"RAKAM SÜREKLİ ARTIYOR"

Borgu yerel yönetim bölgesi başkanı Abdullahi Baba Ara, çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Tekne kazasında yaşamını yitirenlerin sayısı 60'a yükseldi. Rakam sürekli artıyor" dedi. 10 kişinin durumunun ciddi olduğunu kaydeden Ara, çok sayıda kişiye de ulaşılamadığını belirtti.

Nijer Eyaleti Acil Durum Yönetim Kurumu, acil durum personeli ve yerel dalgıçların arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

ÖLENLERİN ÇOĞUNLUĞU KADIN VE ÇOCUK

Shagumi bölge başkanı Sa'adu Inuwa Muhammad, teknede 100'den fazla kişinin bulunduğunu ve ölenlerin çoğunun kadın ve çocuklar olduğunu dile getirdi. Nijerya'da genellikle aşırı yükleme, olumsuz hava koşulları ve kullanım hataları nedeniyle tekne kazaları sıkça yaşanıyor.

Kaynak: Xinhua

