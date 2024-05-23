Nijerya'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Nijerya'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlendi

Nijerya\'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlendi

Nijerya'da, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinin düzenlediği 'Türk Mutfağı Haftası' etkinlikleri kapsamında, Ege Bölgesine özgü yemekler tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde bu yıl yurt içinde ve yurt dışında 21-27 Mayıs'ta kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında başkent Abuja'da etkinlik düzenlendi.

23.05.2024 22:49
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Nijerya'da, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinin düzenlediği "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında, Ege Bölgesine özgü yemekler tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde bu yıl yurt içinde ve yurt dışında 21-27 Mayıs'ta kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında başkent Abuja'da etkinlik düzenlendi.

Başkentteki bir otelde verilen gala yemeğine Gençlik Geliştirme Bakanı Jamila Bio İbrahim'in yanı sıra yabancı misyon temsilcileri, diplomatlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Abuja Büyükelçiliği Büyükelçilik Müsteşarı İmdat Karakoç, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Türk mutfak kültürünün Anadolu'nun kadim uygarlıklarından izler taşıdığını belirterek, 11. yüzyıldan itibaren Orta Asya'dan Anadolu'ya göç eden Türklerin beslenme alışkanlıklarının Türk mutfağını oluşturduğunu söyledi.

Türk mutfağının Akdeniz, Orta Doğu, Karadeniz, Balkanlar ve İç Anadolu'dan da lezzetler barındırdığını aktaran Karakoç, bunları kendi kültürü ve damak tadıyla harmanlayarak eşsiz tariflere dönüştürdüğünü ifade etti.

Karakoç, bu yılın Türk Ege mutfağı lezzetlerine adanacağını ifade ederek, Ege mutfağının tarih, kültür ve doğanın lezzetli bir birleşimini temsil ettiğini söyledi.

Gençlik Geliştirme Bakanı İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk yemeklerini her zaman çok güzel ve rahatlatıcı bulduğunu belirtti.

Genelde Türk Hava Yollarıyla seyahat ettiği için Türk yemeklerini daha önce yediğini kaydeden İbrahim, "Bu, benim Türk yemekleriyle ilk deneyimim değil. Çorbalar çok güzel." dedi.

İbrahim, Türk mutfağıyla ilgili bir etkinlik duyduğunda bunu dört gözle beklediğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

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