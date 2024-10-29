Nijerya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nijerya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı kutlandı

Nijerya\'da Türkiye Cumhuriyeti\'nin 101. yılı kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci kuruluş yılı, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

29.10.2024 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci kuruluş yılı, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, milletvekilleri, diplomatik misyon temsilcileri, iş insanları, Nijerya'daki Türk toplumunun temsilcileri, basın mensupları ve davetliler katıldı.

Tören, İstiklal Marşı ve Nijerya Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Bayraktar, programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajını okudu.

Bayraktar, Türkiye'nin Afrika Ortaklık Politikası kapsamında, Nijerya'nın kilit bir konuma sahip olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Nijerya ile 1960 yılında kurulan ilişkilerinin, dostluk ve karşılıklı anlayış temelinde geliştiğini kaydeden Bayraktar, "Son yıllarda karşılıklı olarak gerçekleştirilen üst düzey ziyaretler, ticaret, savunma sanayi, enerji, inşaat, imalat, sağlık, eğitim, turizm ve kültür dahil olmak üzere her alanda ikili bağların güçlendirilmesine yönelik ortak hedefimizin altını çizme fırsatı sağladı." dedi.

Bayraktar, Türkiye'nin Nijerya'ya sadece terörle mücadelesinde değil, aynı zamanda iklim değişikliği gibi sorunlar konusunda da destek verdiğini belirterek, bu sorunlarla mücadele çabalarına katkıda bulunmak için gerekli sorumluluğu üstlenmeye hazır olduklarını ifade etti.

İki ülke arasındaki savunma sanayi işbirliğinin hızlandırılmasının, ortak terörle mücadele iradelerinin bir yansıması olduğunu vurgulayan Bayraktar, T129 ATAK helikopterleri ve Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının teslimatının, iki ülke arasında güvenlik alanındaki işbirliği ruhunu simgelediğini söyledi.

Bayraktar, Türkiye ile Nijerya arasındaki ticaret hacminde son 20 yılda olağanüstü bir artış gözlemlendiğini belirterek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Büyükelçi, Nijerya hükümetinden Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin Nijerya'daki güçlü varlığına karşı gerekli adımları atarak meşru güvenlik endişelerini daha ciddiye almasını beklediklerini söyledi.

Resepsiyonda, fotoğraf sanatçısı Yavuz Ildız'ın, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini yansıttığı fotoğraf sergisi gösterime sunuldu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Türkiye Cumhuriyeti, Diplomasi, Etkinlik, Türkiye, Nijerya, Savunma, Kültür, Güncel, abuja, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:46 “Gürültü yapıyorsun“ deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor "Gürültü yapıyorsun" deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor
19:35 Erdoğan’dan Bahçeli’nin ’’Öcalan’’ çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli Erdoğan'dan Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli
18:06 İspanya’dan İsrail’e ağır darbe Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler
17:19 İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor
11:33 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım oldu Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu
11:15 Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz
10:56 Eski HDP’li vekil Ferhat Encü’den skandal 29 Ekim paylaşımı Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı
10:51 Ebrar Karakurt’tan Barış Alper Yılmaz’ın derbi paylaşımına olay yanıt Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'ın derbi paylaşımına olay yanıt
10:40 İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi
10:35 Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti
10:32 Arda Güler’e müjde Real Madrid’de Ancelotti dönemi bitiyor Arda Güler'e müjde! Real Madrid'de Ancelotti dönemi bitiyor
10:24 Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası
10:07 Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu
09:59 Icardi’nin pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti Icardi'nin pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2024 23:53:26. #1.12#
SON DAKİKA: Nijerya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.