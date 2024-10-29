Nijerya\'da Türkiye Cumhuriyeti\'nin 101. yılı kutlandı

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Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci kuruluş yılı, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, milletvekilleri, diplomatik misyon temsilcileri, iş insanları, Nijerya'daki Türk toplumunun temsilcileri, basın mensupları ve davetliler katıldı.

Tören, İstiklal Marşı ve Nijerya Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Bayraktar, programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajını okudu.

Bayraktar, Türkiye'nin Afrika Ortaklık Politikası kapsamında, Nijerya'nın kilit bir konuma sahip olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Nijerya ile 1960 yılında kurulan ilişkilerinin, dostluk ve karşılıklı anlayış temelinde geliştiğini kaydeden Bayraktar, "Son yıllarda karşılıklı olarak gerçekleştirilen üst düzey ziyaretler, ticaret, savunma sanayi, enerji, inşaat, imalat, sağlık, eğitim, turizm ve kültür dahil olmak üzere her alanda ikili bağların güçlendirilmesine yönelik ortak hedefimizin altını çizme fırsatı sağladı." dedi.

Bayraktar, Türkiye'nin Nijerya'ya sadece terörle mücadelesinde değil, aynı zamanda iklim değişikliği gibi sorunlar konusunda da destek verdiğini belirterek, bu sorunlarla mücadele çabalarına katkıda bulunmak için gerekli sorumluluğu üstlenmeye hazır olduklarını ifade etti.

İki ülke arasındaki savunma sanayi işbirliğinin hızlandırılmasının, ortak terörle mücadele iradelerinin bir yansıması olduğunu vurgulayan Bayraktar, T129 ATAK helikopterleri ve Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının teslimatının, iki ülke arasında güvenlik alanındaki işbirliği ruhunu simgelediğini söyledi.

Bayraktar, Türkiye ile Nijerya arasındaki ticaret hacminde son 20 yılda olağanüstü bir artış gözlemlendiğini belirterek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Büyükelçi, Nijerya hükümetinden Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin Nijerya'daki güçlü varlığına karşı gerekli adımları atarak meşru güvenlik endişelerini daha ciddiye almasını beklediklerini söyledi.

Resepsiyonda, fotoğraf sanatçısı Yavuz Ildız'ın, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini yansıttığı fotoğraf sergisi gösterime sunuldu.