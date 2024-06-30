Nijerya, Hermos Elçilikler Futbol Ligi'nde şampiyon oldu

Güncel

Ankara'da düzenlenen Hermos Elçilikler Futbol Ligi'nde final maçını kazanan Nijerya şampiyon oldu.

Hermos Grup'un koordinasyonunda düzenlenen Hermos Elçilikler Futbol Ligi'nin kapanış maçları Gölbaşı Şehir Stadyumu'nda yapıldı.

Üçüncülük ve final maçlarından önce Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Parlamenterler Futbol Takımı ile Diplomatlar takımı arasında gösteri maçı yapıldı.

İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, eski AK Parti Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu, eski AK Parti Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün, eski AK Parti İstanbul Milletvekili Ali Sarıkaya, eski AK Parti Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz'ın aralarında bulunduğu Parlamenterler takımı, maçı 2-0 kazandı.

Karşılaşmadan mağlup ayrılan Diplomatlar takımında ise Gine'nin Ankara Büyükelçisi Oumar Kande, Nijerya'nın Ankara Büyükelçisi Zayyad Abdussalam ve eski FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık yer aldı.

Bu karşılaşmanın ardından düzenlenen üçüncülük maçında, Sudan ile Katar'ın Ankara Büyükelçilikleri yetkililerinden oluşan futbol takımları bir araya geldi. Katar, maçtan 2-0 galip ayrılarak turnuva üçüncüsü oldu.

Hermos Elçilikler Futbol Ligi'nin final maçında ise Gine'nin ve Nijerya'nın Ankara Büyükelçilikleri yetkililerinden oluşan takımlar sahada mücadele etti.

Normal sürede 1-1 tamamlanan maçın galibini penaltı atışları belirledi. Penaltılarda 4-2 kazanan Nijerya, turnuvanın şampiyonu oldu.