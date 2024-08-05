Nijerya, İngiltere'deki Aşırı Sağcı Sokak Olayları Nedeniyle Seyahat Uyarısı Yaptı

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Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya, İngiltere'de 30 Temmuz'da başlayan aşırı sağcı sokak olayları nedeniyle vatandaşlarına bu ülkeye seyahat etmekten kaçınmaları çağrısı yaptı.

Nijerya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'de yaşayan veya bu ülkeye gidecek vatandaşları için seyahat uyarısı yayımladı.

Açıklamada, İngiltere'de kolluk kuvvetlerine yönelik saldırılar ve altyapıya verilen zararın da gösterdiği üzere şiddetin "tehlikeli boyutlara" ulaştığı belirtildi.

İngiltere'deki Nijeryalılara daha dikkatli olmaları çağrısı yapılan açıklamada, "Siyasi törenlerden ve protestolardan, mitinglerden veya yürüyüşlerden kaçının, kalabalık alanlardan ve büyük toplantılardan kaçının ve her zaman bilinçli olun." ifadesi kullanıldı.

Malezya, İngiltere'de yaşayan veya bu ülkeye seyahat edecek vatandaşlara uyarıda bulunmuştu.

Olaylar, 3 çocuğun öldüğü bıçaklı saldırı sonrası arttı

Aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi'nin düzenlediği eylemler, Southport kentinde hafta başındaki bıçaklı saldırı sonrası şiddetlendi.

Bıçaklı saldırganın 3 çocuğu öldürdüğü, 8'i çocuk 10 kişiyi yaraladığı olay sonrası aşırı sağcı sosyal medya hesapları ve haber siteleri, şüphelinin ülkeye geçen yıl gelen Müslüman sığınmacı olduğu iddiasını yaymıştı.

Polis, saldırganın Galler'in başkenti Cardiff doğumlu 17 yaşındaki erkek olduğunu açıklasa da aşırı sağcılar, Müslümanları ve göçmenleri protesto etmek için Southport'ta eylem düzenlemişti.

Eylemin ardından kentteki camiye saldıran aşırı sağcılar, ülke genelinde eylemler düzenlemiş, cuma günü de Sunderland kentindeki karakolu yakmıştı.

Ülkenin çeşitli kentlerinde dün düzenlenen eylemlerde de aşırı sağcılar, polisle ve karşıt görüşlülerle çatışmış, çok sayıda iş yerine saldırmıştı. 3 Ağustos'taki eylemlerde polis, 90'ın üzerinde eylemciyi gözaltına almıştı.

Middlesbrough ve Rotherham kentlerinde dün toplanan aşırı sağcılar, göçmenleri ve Müslüman toplumu hedef almıştı.

Rotherham'da düzensiz göçmen ve sığınmacıların tutulduğu otelin önünde toplanan aşırı sağcılar, binaya taş ve sandalye gibi yabancı maddeler atmıştı.

Middlesbrough'da toplanan aşırı sağcılara karşı ırkçılık karşıtları ise "Masjid al-Madinah" adlı caminin önünde bir araya gelmiş, yaklaşık 200 kişi camiyi koruma altına alırken aşırı sağcı grup, düzenledikleri yürüyüş sırasında bazı evlerin camını kırmıştı.

Dönerci dükkanının önündeki aracı da yakan yüzü maskeli aşırı sağcılar, çevik kuvvet ekiplerine taş ve şişe atarak ateş yakılmış çöp konteynerlerini polisin üzerine sürmüştü.