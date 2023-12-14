Nijerya, Libya\'da mahsur kalan 281 göçmeni ülkeye getirdi

Nijerya hükümeti, Avrupa'ya gitmeye çalışırken Libya'da yakalanan ve mahsur kalan 281 Nijeryalı düzensiz göçmeni daha ülkeye getirdi.

Libya'daki Nijerya Misyonu Maslahatgüzarı Kabiru Musa, yaptığı açıklamada, Nijerya hükümetinin, Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) desteğiyle Libya'da yakalandıktan sonra serbest bırakılan ve mahsur kalan 281 Nijeryalı düzensiz göçmeni daha tahliye ettiğini belirtti.

Musa, tahliye edilenlerin 159'unun Libya'daki gözaltı merkezlerinden serbest bırakılan ve geri kalan 122'sinin ülkede mahsur kalan Nijeryalılardan oluştuğunu kaydetti.

Nijerya hükümetinin, IOM ile işbirliğinde yürüttüğü Gönüllü İnsani Geri Dönüş (VHR) kapsamında, bu yıl yaklaşık 6 binden fazla Nijeryalı düzensiz göçmen ülkesine dönmüştü. Son olarak, 6 Aralık'ta 145 Nijeryalı düzensiz göçmen, ülkelerine yollanmıştı.

Yaklaşık 216 milyon nüfusuyla Afrika'nın en büyük ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmeye zorladı.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları insan kaçakçılarının eline düştü, bazıları ise çölde ya da denizde hayatını kaybetti.