Nimri'de Şehitlere Seferberlik Heykeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nimri'de Şehitlere Seferberlik Heykeli

Nimri\'de Şehitlere Seferberlik Heykeli
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ Keban'a bağlı Nimri köyünde, 1914'te 1. Dünya Savaşı'na gidip şehit olan 80 kişi anısına yaptırılan Seferberlik Heykeli törenle açıldı. 3 metre yüksekliğindeki eser, gökyüzüne yükselen iki bölüm ve insan siluetleriyle şehitlerin bıraktığı boşluğu simgeliyor.

Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Nimri köyünde, 1914'te seferberlik emriyle 1. Dünya Savaşı'na gönderilen ve şehit olanlar anısına yaptırılan "Seferberlik Heykeli"nin açılışı gerçekleştirildi.

"Nimri Kullukları Sanat Projesi" kapsamında hazırlanan heykel, sanat yönetmeni Dr. Kenan Öztürk'ün koordinasyonunda, Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Başkanı Mustafa Bulat'ın akademik sanat yönetmenliğinde ve heykeltıraş Furkan Ekici'nin desteğiyle yapıldı.

Doğal taş, beton ve demir kullanılarak 3 metre yüksekliğinde ve 6 metrekare taban alanında inşa edilen heykel, gökyüzüne doğru konik formda yükselen iki bölümden oluşuyor.

Heykelin merkezindeki boşlukta, taşların oyulmasıyla oluşturulan karşılıklı iki insan silueti, cepheye gidip geri dönemeyenlerin bıraktığı boşluğu simgeliyor.

Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, açılışta yaptığı konuşmada, kültürel etkinliklerin köy hayatını canlandırması açısından önemli olduğunu söyledi.

Nimri köyünün ve Anadolu'nun kültürel değerlerinin korunması gerektiğini belirten Onur, "Dünyanın hangi ucunda olursak olalım memleketimizi unutmayalım. Çünkü memleketimiz kıymetli, Anadolu'muz kıymetli. Buradaki inançlarımız, kültürlerimiz, yaşantılarımız çok kıymetli. Bu gibi kültürel aktiviteler de buradaki köy hayatımızı canlandırıyor. Onun için buna vesile olanlara çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da daha güzelleri olur." dedi.

Sanat yönetmeni Dr. Kenan Öztürk de eserin köyün kolektif hafızasında önemli bir yere sahip olan tarihi olayı gelecek kuşaklara aktarmayı amaçladığını belirtti.

Öztürk, "Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Nimri köyünde, 1914'te 1. Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde köyümüzden 84 kişi cepheye gönderiliyor. Bunların sadece 4'ü yıllar sonra geri dönüyor, 80'i şehit oluyor. Onları anmak, hatıralarını yaşatmak için bu sene böyle bir eser yaptığımız için de çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından dua edildi, sanatçılar tarafından türküler seslendirildi.

Açılışa, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Keban İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Elazığ, Kültür, Dünya, Keban, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nimri'de Şehitlere Seferberlik Heykeli - Son Dakika

Frankfurt Havalimanı’nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü Frankfurt Havalimanı'nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü
Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem Şara bizzat test etti Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti
Eski halinden eser yok görenler tanımakta zorlandı Eski halinden eser yok! görenler tanımakta zorlandı
Nepal’deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332’e çıktı Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332'e çıktı
Gece yarısı sokağa döküldüler Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı Gece yarısı sokağa döküldüler! Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı

20:43
Fenerbahçe’den taraftarını üzen transfer açıklaması: O hariç yapılmayacak
Fenerbahçe'den taraftarını üzen transfer açıklaması: O hariç yapılmayacak
20:38
Adalet Bakanı Gürlek: Ahbap soruşturması derinleşecek, yeni dalgalar olabilir
Adalet Bakanı Gürlek: Ahbap soruşturması derinleşecek, yeni dalgalar olabilir
20:34
Dursun Özbek ve ekibinin rakiplerinin belli olduğu andaki yüz ifadeleri bomba
Dursun Özbek ve ekibinin rakiplerinin belli olduğu andaki yüz ifadeleri bomba
19:11
Suudi Arabistan’ı kum fırtınası vurdu
Suudi Arabistan'ı kum fırtınası vurdu
19:00
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
18:55
Bakan Gürlek’ten İdris Naim Şahin’e tahsisli çakarlı araçlar hakkında dikkat çeken açıklama: Söyledikleri ile dosyadakiler uyuşmuyor
Bakan Gürlek'ten İdris Naim Şahin'e tahsisli çakarlı araçlar hakkında dikkat çeken açıklama: Söyledikleri ile dosyadakiler uyuşmuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 21:35:34. #7.12#
SON DAKİKA: Nimri'de Şehitlere Seferberlik Heykeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement