Nimrod Cohen'in Babasından Genelkurmay'a Çağrı - Son Dakika
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Nimrod Cohen'in Babasından Genelkurmay'a Çağrı

05.08.2025 23:54
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Nimrod Cohen'in babası, ordunun Gazze'den çekilmesini ve hükümeti kuşatmasını istedi.

İsrailli esir Nimrod Cohen'in babası Yahuda Cohen, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e çağrıda bulunarak, ordunun Gazze'den çekilmesini ve hükümet ile parlamento binalarının kuşatılmasını talep etti.

Cohen, İsrail Parlamentosu televizyon kanalı Knesset Channel'a röportaj verdi.

Genelkurmay Başkanı Zamir'e istifa çağrısı yapan Cohen, "Askerlerine Gazze'den çıkmaları ve Kudüs'e yönelmeleri için emir ver." dedi.

Cohen, "Genelkurmay Başkanı, 98. Tümeni alıp Knesset (parlamento) binasını kuşatmalı ve bizi bu katil hükümetten kurtarmalı" ifadelerini kullandı.

Cohen, daha önce İsrail 103 Radyosuna verdiği röportajda, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'la görüşmek istediğini belirterek, "Ona, Netanyahu'nun sadece Gazze'de savaş suçu işlemekle kalmadığını, aynı zamanda İsrail'de de savaş suçu işlediğini söylemek niyetindeyim. İsrail askerleri, Netanyahu'nun kişisel sebepleri ve (yolsuzluk) yargılaması yüzünden devam eden savaş sebebiyle ölüyor dolayısıyla Netanyahu, İsrail'de de soykırımdan ve savaş suçlarından sorumludur." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine İsrail'in sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail'in hava, kara ve denizden aylarca süren saldırılarının ardından Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak'ta yürürlüğe girdi.

Anlaşmanın birinci aşamadaki esir takaslarında, İsrail hapishanelerindeki 1700'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılırken Gazze'deki 25 esir salıverildi ve ölen 8 kişinin cesedi teslim edildi. Ayrıca Gazze'deki 5 Taylandlı esir de serbest bırakıldı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 42 günlük birinci aşaması 2 Mart'ta sona erdi. İsrail, ateşkesi kalıcı hale getirecek ikinci aşama için müzakerelerde yeniden ayak sürüdü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in tutumu nedeniyle tıkanan müzakereler

Gazze'de ateşkes müzakereleri İsrail'in tutumu nedeniyle çıkmaza sürüklenmişti.

İsrail, yaklaşık bir hafta önce başta Gazze'den çekilme, savaşı sonlandırma ve esirlerin serbest bırakılması gibi temel başlıklarda taviz vermemesi nedeniyle Katar'da Hamas ile yürütülen dolaylı müzakerelerden çekilmişti.

Hamas, kapsamlı bir ateşkes ve esir takası anlaşmasına açık olduğunu beyan etmesine rağmen İsrail'in, kendi şartlarının geçerli olduğu geçici bir ateşkes dışında bir teklifi kabul etmediğini kaydetmişti.

Buna karşın İsrail, ateşkes teklifini Hamas'ın kabul etmediğini öne sürmüştü.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Diplomasi, Politika, Hükümet, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

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