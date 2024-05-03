Nisan Ayı Enflasyonu Açıklandı - Son Dakika
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Nisan Ayı Enflasyonu Açıklandı

Nisan Ayı Enflasyonu Açıklandı

TÜİK, nisan ayı enflasyonunu açıkladı.

03.05.2024 09:01  Güncelleme: 09:05
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10.00 - TÜİK, nisan ayı enflasyonunu açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - Orman Genel Müdürlüğü "Orman Benim" kampanyası kapsamında, Çankaya Turan Güneş Bulvarı'ndaki ormanlık alanda vatandaşlarla  doğaya atılmış çöpleri toplayacak. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

11.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP Grup Başkanvekilleri ve milletvekilleri, atanamayan öğretmenler, yeni müfredat ve eğitimin diğer sorunlarına tepki göstermek için TBMM'den Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüyüş yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.30 - DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Yönetim Kurulu üyeleri, TÜİK önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

12.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i CHP Genel Merkezi'nde ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ ANKARA)

14.00 - TBMM "İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu"nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  ile Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yetkilileri dinlenecek. (ANKARA)

14.00 - İYİ Parti Genel İstişare Kurulu, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak. (ANKARA)

15.00 - Veli-Der "Müfredata itirazımız var! Medrese Eğitimi değil, laik, bilimsel ve kamusal eğitim" başlıklı basın açıklaması yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

15.00 - Eğitim Sen İzmir 1 Nolu Şube "Eğitim'de Şiddetin Temeli Yanlış Eğitim Politikaları" başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

17.00 - Türkiye Gazeteciler Sendikası, yıllık Basın Özgürlüğü Raporu'nu açıklayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

18.00 - Manisa Yunusemre Belediyesi önceki dönem başkanı AKP'li Mehmet Çerçi makam odasındaki bazı eşyaların kendisine ve eşine ait olduğunu öne sürerek, belediyeye kamyon ve eşyaları taşıyacak işçi gönderecek. (GÖRÜNTÜLÜ - MANİSA)

ANKA HABER AJANSI İYİ ÇALIŞMALAR DİLER…

Kaynak: ANKA

Çevre, Belediye, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nisan Ayı Enflasyonu Açıklandı - Son Dakika

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