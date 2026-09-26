Nişantaşı Anadolu Lisesi, 120 yılı aşkın mirasını Renkli Rekabet projesiyle sürdürüyor

HAMDİ DİNDİREK/GÖKÇE KARAKÖSE - İstanbul'daki İngiliz topluluğunun çocuklarına eğitim vermek amacıyla 1905'te kurulan Nişantaşı Anadolu Lisesi, tarihi binası, değişen eğitim kimliği ve 120 yılı aşkın geçmişiyle kentin köklü eğitim kurumları arasında yer alıyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Asırlık Mektepler" isimli dosya haberinin bu bölümünde, Şişli Teşvikiye'de tarihi binasında eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Nişantaşı Anadolu Lisesi ele alındı.

İstanbul'daki İngiliz topluluğunun çocuklarına eğitim vermek amacıyla 1905'te Galata Kuledibi'nde English High School for Boys adıyla açılan okula, ilk yılında 19'u İngiliz, 12'si diğer milletlerden olmak üzere 31 öğrenci kaydoldu. Okul, dönemin çok dilli ve uluslararası eğitim anlayışını yansıtan kurumlar arasında yer aldı.

Okul için ilk olarak II. Abdülhamid döneminde Firuzağa'da bir arsa tahsis edilse de arazi uygun bulunmadı. Bu arazinin satılmasına karar verilerek 1911'de Sultan V. Mehmet Reşat tarafından Teşvikiye'de üzerinde 5 katlı ahşap bina bulunan bugünkü yer, okul olarak kullanılmak şartıyla tahsis edildi.

???????Ahşap bina 1920'de çıkan yangında ağır hasar gördüğü için onarılırken, ilerleyen yıllarda artan öğrenci sayısıyla birlikte okulun fiziki kapasitesi genişletildi. 1951'de lise statüsü kazanan kurum kız öğrencileri de kabul etmeye başladı. 1955'te inşa edilen ek bina sayesinde okul, Lozan Antlaşması'nın ardından genişletilmesine izin verilen ilk yabancı okul olma özelliğini kazandı.

Yaklaşık 75 yıl İngiliz eğitim sistemiyle faaliyet gösteren okul, 1979 yılında Milli Eğitim Bakanlığına devredilerek Nişantaşı Anadolu Lisesi adını aldı. 2014'te başlatılan restorasyon çalışmalarının ardından tarihi bina özgün mimarisine uygun şekilde yenilenirken, okul 2016'dan itibaren eğitim öğretim faaliyetlerini yeniden tarihi yerleşkesinde sürdürmeye başladı.

Bugün akademik başarılarının yanı sıra köklü geçmişiyle de öne çıkan Nişantaşı Anadolu Lisesi, tarihi yapısı ve eğitim geleneğiyle İstanbul'un eğitim mirasını yaşatan önemli kurumlar arasında bulunuyor.

"Geçmişi bugüne taşımaya çalışıyoruz"

Nişantaşı Anadolu Lisesi Müdürü Ertan Demirtaş, AA muhabirine okulun tarihi mirasını, eğitim anlayışını ve bugün yaşatılan gelenekleri anlattı.

Yaklaşık 75 yıl boyunca İngilizler tarafından yönetilen okulun geçmişinin bugün de yaşatıldığını belirten Demirtaş, okulun tarihi kimliğini korumaya büyük önem verdiklerini söyledi.

Demirtaş, İngiliz dönemine ait amblemi koruyup yalnızca okulun adının eklendiğini aktararak, "Okulumuzdan söz edildiğinde halen 'High School' olarak bilinmesi bizim için ayrı bir değer. Geçmişi bugüne taşımaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarihi binanın ikinci derece kültür varlığı statüsünde bulunduğunu dile getiren Demirtaş, 2014-2016 yılları arasında yürütülen güçlendirme çalışmalarıyla yapının özgün mimarisi korunarak depreme karşı dayanıklı hale getirildiğini kaydetti.

Okulun, yurt içinde ve dışında önemli görevlerde bulunan çok sayıda mezun verdiğini, eski mezunların okulla bağlarını koparmadığını ve sık sık ziyaret ettiklerini söyleyen Demirtaş, "Sadece bugünün değil geçmişin de yükünü taşıdığımızın bilincindeyiz." dedi.

Demirtaş, yaklaşık 320 öğrencisi bulunan okulun butik yapısının en önemli avantajının öğrencileri yakından tanımak olduğunu vurgulayarak, "Biz öğrencilerimizi de ailelerini de tanıyoruz. Okulumuzun en önemli özelliği okul iklimi. Disiplin problemi yaşanmayan, öğrencilerin sanat, müzik ve projelerle kendilerini geliştirdiği bir eğitim ortamı oluşturmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öngördüğü öğrenci merkezli eğitim anlayışını benimsediklerini belirten Demirtaş, ezberden uzak bir eğitim yaklaşımı uyguladıklarını vurguladı.

Demirtaş, okulun geçmişindeki geleneklerden ilham alarak hayata geçirdikleri "Renkli Rekabet Okulu" projesiyle öğrencileri dört gruba ayırdıklarını, yıl boyunca akademik başarılar, sosyal etkinlikler ve yarışmalarda elde edilen derecelerin puanlandırıldığını, dönem sonunda en yüksek puanı toplayan grubun bayrağının göndere çekildiğini kaydetti.

Söz konusu projenin öğrenciler arasındaki iletişimi de güçlendirdiğine işaret eden Demirtaş, "Her sınıftan öğrenciler aynı takımda yer aldığı için birbirlerini tanıyor, birlikte çalışıyor ve birlikte başarı elde ediyor. Bu da okul iklimini güçlendirirken akran zorbalığının önüne geçilmesine katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.