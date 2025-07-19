Nizip'te Çifte Başarı: LGS ve YKS Türkiye Birincileri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Nizip'te Çifte Başarı: LGS ve YKS Türkiye Birincileri

Nizip\'te Çifte Başarı: LGS ve YKS Türkiye Birincileri
19.07.2025 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özyurtseven ailesinin çocukları, LGS ve YKS'de Türkiye birincisi olarak ailelerine mutluluk yaşattı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, çocuklarından birisinin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında Türkiye birincisi olduğu öğretmen ailenin diğer çocuğu da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) tam puan alarak ailesine çifte mutluluk yaşattı.

İlçede öğretmen olan Mehmet Kamil ve Öznur Özyurtseven çiftinin 3 çocuğundan ikincisi olan 14 yaşındaki Mehmet Kerem, LGS sınavında tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.

Ailenin büyük oğlu, Nizip Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Eren Özyurtseven de bugün açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısal alanda tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.

"Bu başarıyı bekliyorduk"

Muhasebe ve finansman öğretmeni baba Mehmet Kamil Özyurtseven, AA muhabirine, çifte mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Çocuklarıyla gurur duyduğunu belirten baba Özyurtseven, "Bu başarıyı bekliyorduk, oğlumla gurur duyduk. Allah emeklerinin karşılığını verdi. Çocuklarımız okul hayatına başladığından itibaren başarılı bir öğrenci olacakları belliydi. Çalışkandı, günü gününe çalıştı, hiçbir şeyi ötelemedi, zamanında günlük derslerine çalışmaya devam etti ve başarı kendiliğinden geldi." diye konuştu.

"Mutlu ve gururluyuz"

Sınıf öğretmeni anne Öznur Özyurtseven de Ahmet Eren'in ilkokuldan beri düzenli ve planlı çalışan bir çocuk olduğunu belirtti.

Güne güzel haberle uyandıklarını anlatan anne Özyurtseven, şunları kaydetti:

"Aslında bekliyorduk ama yine de güzel bir sürpriz oldu. Çocuklarımızın hepsi düzenli, planlı çalışır. Biz de bu ortamı sağlamak için elimizden geleni yaptık. Mutlu ve gururluyuz. Erken saatlerde güzel haberle uyandık, çok heyecanlıyız. İlk olarak İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Cengiz Gündeş hocamız arayıp güzel haberi verdi. Çok mutlu olduk, sonrasında da ailemiz, arkadaşlarımız, akrabalarımız, öğretmenlerimiz arayıp sevincimizi paylaştılar. Çocuklarıma çok teşekkür ediyorum, emeklerimizin karşılığını aldığımız için."

"Türkiye birinciliği beklentimin üzerinde oldu"

Ahmet Eren Özyurtseven de birinci olmanın güzel bir duygu olduğunu ifade etti.

Başarısını düzenli ders çalışmaya borçlu olduğunu anlatan Özyurtseven, şöyle konuştu:

"Güzel bir sonuç bekliyorduk ama Türkiye birinciliği beklentimin üzerinde oldu, çok mutluyum. Benim, ailem ve öğretmenlerim için çok güzel bir duygu. Her zaman lisenin başından beri düzenli bir şekilde çalıştım. Hiçbir zaman fazla çalışmadım. Her zaman tam ayarında düzenli bir şekilde ilerledim. Tabii bu sene tempoyu artırmam şarttı. Son aylarda seri denemelere girdim. Takviye almam gerektiğinde özel dersler aldım. İlkokuldan beri anne ve babamın öğretmen olması nedeniyle çok düzenli bir hayatımız oldu. Uykumu tam aldığım için odak kaybı yaşamadan, stres olmadan güzel sonuçlar aldık her zaman."

Şampiyondan sosyal medya uyarısı

Ahmet Eren Özyurtseven, gençlerin sosyal medyada çok vakit geçirdiğine dikkati çekerek, adaylara şu tavsiyede bulundu:

"Sosyal medyayı bu sene mecburi olarak bıraktım, zaten aşırı kullanan birisi değilim. Çoğu arkadaşım için tehlikeli olduğunu gördüm ama ben sosyal medyaya girmedim. Sınava girecek arkadaşlarıma sosyal medyaya girmemelerini tavsiye ederim."

Bilgisayar mühendisi olmak istiyor

Hedefine ulaştığı için gururlu olduğunu belirten Özyurtseven, "Benim hedefim küçüklükten beri mühendislikti. Ortaokuldan beri bilgisayar mühendisliğine karar kıldım. Güzel bir üniversitede bilgisayar mühendisliği okumak istiyorum. Kendimi bu alanda geliştirip yazılım ve bilgisayar alanında iyi bir kariyer yapmak istiyorum." diye konuştu.

LGS birincisi Mehmet Kerem Özyurtseven ise senenin başından beri hedefinin Türkiye birinciliği olduğunu belirtti.

Ağabeyi ile gurur duyduğunu dile getiren Özyurtseven, "Hedefime ulaştığım için çok mutlu oldum. Bana emek veren tüm öğretmenlerime, destek olan aileme çok teşekkür ediyorum. Ağabeyimin iyi bir sonuç alması beni de mutlu etti. Eğer birimiz mutlu, birimiz hüzünlü olsaydık yine tam sevincimizi yaşayamayacaktık. Şimdi çifte mutluluk yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Ailenin en küçük çocuğu 12 yaşındaki Ali Erdem Özyurtseven de ağabeylerinin yolundan gitmek istediğini kaydetti.

Kaynak: AA

Ahmet Eren, gaziantep, Türkiye, Güncel, Eğitim, Nizip, Yaşam, Çocuk, YKS, LGS, LGS, YKS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nizip'te Çifte Başarı: LGS ve YKS Türkiye Birincileri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
Nilperi Şahinkaya’dan aşk iddialarına net yanıt: Hayatımda kimse yok, önceliğim annem Nilperi Şahinkaya'dan aşk iddialarına net yanıt: Hayatımda kimse yok, önceliğim annem
Benzema’nın son hali şaşırttı Arabistan’da 10 yaş yaşlandı Benzema'nın son hali şaşırttı! Arabistan'da 10 yaş yaşlandı
Trafik kazası geçiren eski Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu hayatını kaybetti Trafik kazası geçiren eski Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu hayatını kaybetti
Gece kulübünde tanıştığı adama otelde uyuşturucu verip 18 bin dolarlık saatini çaldı Gece kulübünde tanıştığı adama otelde uyuşturucu verip 18 bin dolarlık saatini çaldı
Ayşe Tokyaz’ı öldüren Cemil Koç bir cinayetten daha suçlandı Şok eden detaylar ortaya çıktı Ayşe Tokyaz'ı öldüren Cemil Koç bir cinayetten daha suçlandı! Şok eden detaylar ortaya çıktı
75 yaşındaki kadını evlilik vaadiyle 3,5 milyon TL dolandırdı 75 yaşındaki kadını evlilik vaadiyle 3,5 milyon TL dolandırdı
Kocasının tabutunun yanında twerk yapan kadın sosyal medyayı ikiye böldü Kocasının tabutunun yanında twerk yapan kadın sosyal medyayı ikiye böldü
Galatasaray’da Barış Alper’in yerine yeni dünya yıldızı Galatasaray'da Barış Alper'in yerine yeni dünya yıldızı
Beşiktaş’ta sürpriz istifa Beşiktaş'ta sürpriz istifa
Adıyaman Belediyesi’nde yeni başkanvekili seçildi AK Parti ve YRP’liler CHP adayına oy verdi Adıyaman Belediyesi'nde yeni başkanvekili seçildi! AK Parti ve YRP'liler CHP adayına oy verdi

12:57
Ahmed Şara’nın en zor sınavı Bir ülkeyi kınadı bir ülkeye teşekkür etti
Ahmed Şara'nın en zor sınavı! Bir ülkeyi kınadı bir ülkeye teşekkür etti
11:25
12 yıl sonra gelen infaz Sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
12 yıl sonra gelen infaz! Sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
10:49
YKS birincisi başarısının sırrını tek cümleyle özetledi Aynı aileden 2 şampiyon çıktı
YKS birincisi başarısının sırrını tek cümleyle özetledi! Aynı aileden 2 şampiyon çıktı
08:48
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
16:03
Brezilyalı modelin hayatını kaybettiği hastanede ikinci ölüm
Brezilyalı modelin hayatını kaybettiği hastanede ikinci ölüm
16:01
Kartalkaya davasında Kültür ve Turizm Bakanlığı 3 bürokrat için soruşturma izni verdi
Kartalkaya davasında Kültür ve Turizm Bakanlığı 3 bürokrat için soruşturma izni verdi
15:51
Beşiktaş’a bahaneler sunup durdu Kyle Walker-Peters yeni takımına imzayı atıyor
Beşiktaş'a bahaneler sunup durdu! Kyle Walker-Peters yeni takımına imzayı atıyor
15:44
Onuachu’dan Trabzonspor’a kötü haber İşte sahalardan uzak kalacağı süre
Onuachu'dan Trabzonspor'a kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre
15:41
Mete Gazoz aşkını ilan etti
Mete Gazoz aşkını ilan etti
15:40
Süveyda’da Arap aşiretlerinden ilginç karar Kahve içmeyecekler
Süveyda'da Arap aşiretlerinden ilginç karar! Kahve içmeyecekler
15:38
Beşiktaş’tan dev transfer Solskjaer eski öğrencisini istiyor
Beşiktaş'tan dev transfer! Solskjaer eski öğrencisini istiyor
15:16
Yurt genelinde hava sıcaklıkları 12 derece birden artacak
Yurt genelinde hava sıcaklıkları 12 derece birden artacak
15:15
Ünlü isimlerin çok az bilinen eski meslekleri
Ünlü isimlerin çok az bilinen eski meslekleri
15:07
Adıyaman Belediyesi’nde yeni başkanvekili seçildi AK Parti ve YRP’liler CHP adayına oy verdi
Adıyaman Belediyesi'nde yeni başkanvekili seçildi! AK Parti ve YRP'liler CHP adayına oy verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2025 13:17:23. #7.11#
SON DAKİKA: Nizip'te Çifte Başarı: LGS ve YKS Türkiye Birincileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.