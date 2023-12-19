 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Nobel Ödüllü Türk Bilim İnsanına Mektup Ulaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Nobel Ödüllü Türk Bilim İnsanına Mektup Ulaştırıldı

2023'e Cumhuriyetimizin 100. Yılına Mektup Kampanyası kapsamında yazılan mektup, 2015 Nobel Kimya Ödülü sahibi Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'a ulaştırıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu İpek Kışlalı tarafından yazılan mektup, PTT tarafından 29 Ekim'de Sancar'a teslim edildi.

Nobel Ödüllü Türk Bilim İnsanına Mektup Ulaştırıldı
19.12.2023 - 11:07,
Abone Ol

"2023'e Cumhuriyetimizin 100. Yılına Mektup Kampanyası" kapsamında yazılan mektup, ABD'de yaşayan 2015 Nobel Kimya Ödülü sahibi Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'a ulaştırıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Mühendisliği Bölümü mezunu İpek Kışlalı, PTT tarafından 2002 yılında düzenlenen "2023'e Cumhuriyetimizin 100. Yılına Mektup Kampanyası" kapsamında Temmuz 2002'de gelecekte Nobel almaya hak kazanmış bir Türk bilim insanı için tek sayfalık bir mektup kaleme aldı.

Kampanya kapsamında yazılan mektuplar 29 Ekim'de sahiplerine ulaştırılırken 21 yıl önce yazılan mektup, 2015'te Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülen Sancar'a PTT zarfında teslim edildi.

Sancar mektubu, Kuzey Carolina eyaletindeki Sancar Türk Kültür ve Toplum Merkezi binasında açtı.

Kışlalı'nın yazdığı mektupta, her geçen gün bilimde aralanan kapılara yenilerinin eklendiği belirtildi.

Mektupta, "Ne var ki bugün, 2002'de Türkiye'mizin bilimdeki adımlarının ne kadar aheste olduğunu görerek, gelecekteki durumumuzu merak etmekle yetiniyoruz. Bu mektup elinize geçtiğinde bilimde adımlarımızın hızlandığını, uluslararası saygınlığımızın arttığını bilerek gururlanabiliriz. İnsanlığın geleceğine katkıda bulunan bir Türk'ün Nobel ödülüyle taçlandırılmaya aday olmasından dolayı duyduğumuz derin mutluluğu size hatırlatmak isterim. Bu vesileyle milletimizin ve insanlığın yararına yapmakta olduğunuz bilimsel çalışmalar ve Nobel'i Türk bilim insanlarına yaklaştırdığınız için sizi yürekten tebrik etmeyi bir borç biliyorum. Ayrıca 100. yılın verdiği coşkuyla Cumhuriyet Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutluyorum." ifadeleri kullanıldı.

Sancar'dan mektup için teşekkür

Mektubu başından sonuna kadar okuyan Sancar, "İpek Hanım'a bu içten mektubu için çok teşekkür ederim. İnşallah bir gün görüşebilme fırsatımız olur. Türkiye'mizin bilim alanındaki durumunu konuşur ve bilimde gerçekten önemli adımlar attığımız, Batı ülkeleri seviyesine yaklaştığımızı konuşuruz." dedi.

"2023'e Cumhuriyetimizin 100. Yılına Mektup Kampanyası"

PTT AŞ, 2002 yılında "2023'e Cumhuriyetimizin 100. Yılına Mektup" Kampanyası düzenledi.

PTT AŞ'nin geçmişten geleceğe köprü kurmayı ve gelecek nesillere miras bırakılacak anlamlı bir hatıra oluşturmayı amaçlayan sosyal sorumluluk kampanyası kapsamında kaleme alınan mektuplar, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında sahiplerine iletilmek üzere yıllarca muhafaza edildi ve özel bir çalışma yürütülerek mektupların sahibine ulaşması sağlandı.

Sancar'a gönderilen mektup belli bir adres yerine, gelecekteki bir başarının sahibine gönderilmiş olmasına rağmen, yetkililer mektubu Kuzey Carolina'daki Türk bilim insanı Sancar'a ulaştırmayı başardı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Aziz Sancar, PTT, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nobel Ödüllü Türk Bilim İnsanına Mektup Ulaştırıldı - Son Dakika


11:01
Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor
10:56
Altının gramı 1.894 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.894 liradan işlem görüyor
10:49
Kanarya'ya müjde! Milan Rade Krunic için kararını verdi Kanarya'ya müjde! Milan Rade Krunic için kararını verdi
10:29
CHP'li Özel'den Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e: Aklını başına al, yoksa biz getiririz CHP'li Özel'den Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e: Aklını başına al, yoksa biz getiririz
10:25
Çalışan emekliye ne zaman 5 bin lira ikramiye verilecek? Düzenlemenin yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor Çalışan emekliye ne zaman 5 bin lira ikramiye verilecek? Düzenlemenin yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor
10:17
Benzine bu gece yarısı okkalı zam geliyor Benzine bu gece yarısı okkalı zam geliyor
10:13
Ülkenin en güçlü silahı! Balistik füze testini izleyen Kim-Jong-un'un ABD'ye bir mesajı var Ülkenin en güçlü silahı! Balistik füze testini izleyen Kim-Jong-un'un ABD'ye bir mesajı var
09:59
Annesiyle tartıştan genç üst geçitten atladı, kadın sinir krizi geçirdi Annesiyle tartıştan genç üst geçitten atladı, kadın sinir krizi geçirdi

Son Dakika
11:01 Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor
10:56 Altının gramı 1.894 liradan işlem görüyor
10:49 Kanarya'ya müjde! Milan Rade Krunic için kararını verdi
10:29 CHP'li Özel'den Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e: Aklını başına al, yoksa biz getiririz
10:25 Çalışan emekliye ne zaman 5 bin lira ikramiye verilecek? Düzenlemenin yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor
10:17 Benzine bu gece yarısı okkalı zam geliyor
10:13 Ülkenin en güçlü silahı! Balistik füze testini izleyen Kim-Jong-un'un ABD'ye bir mesajı var
09:59 Burak Özçivit, Icardi ve Selahattin Paşalı törende bir araya geldi! Yorumlar kırdı geçirdi
09:59 Annesiyle tartıştan genç üst geçitten atladı, kadın sinir krizi geçirdi
09:35 Naci Görür'den Gümüşhane'yi 22 saat arayla vuran depremlerle ilgili açıklama: Küçük ama stres yükleyebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 11:08:56. #1.12#
SON DAKİKA: Nobel Ödüllü Türk Bilim İnsanına Mektup Ulaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement