Norveç Dışişleri Bakanı, Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimci şiddetinden endişe duyuyor

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OSLO, 25 Nisan (Xinhua) -- Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Batı Şeria'da son dönemde tırmanan İsrailli yerleşimci şiddetinden derin endişe duyduğunu dile getirerek, bu durumun Filistinli sivilleri ağır şekilde etkilediğini ve bölgesel barış ve istikrar üzerinde geniş çaplı sonuçları olduğunu vurguladı.

Eide, Çarşamba günü yaptığı yazılı açıklamada, şiddet olaylarındaki artışın sivil kayıplara, evlerin ve özel mülklerin yıkılmasına ve toplulukların yerinden edilmesine yol açtığını belirtti.

Bakan, saldırı eylemlerinin özellikle çatışmaların sürdüğü Gazze'de halihazırda gergin olan durumu daha da kötüleştirdiğine işaret etti.

Eide, "Batı Şeria'daki şiddet, barış ve istikrara karşı önemli bir tehdit oluştururken, Filistin devleti ve çok ihtiyaç duyulan iki devletli çözüme yönelik her türlü ilerlemeyi engelliyor" dedi.

Yerleşimci şiddetinin sorumlularının uzun süredir cezasız kalması ve kanun önüne çıkarılmaması sorununu eleştiren Eide, işgalci güç olan İsrail'in uluslararası hukuk uyarınca Filistinli sivil nüfusu korumakla yükümlü olduğunu hatırlattı.

Eide, "Norveç, İsrail'in işgal altındaki topraklarda yerleşim yerleri inşa etme politikasının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve buna son vermesi gerektiği görüşünü uzun zamandır savunuyor" dedi.

Norveç, bölgede tırmanan şiddet karşısında 19 Nisan itibarıyla Batı Şeria'daki aşırılık yanlısı yerleşimcilere yaptırım uygulanmasını kabul eden Avrupa Birliği ile ortak duruş sergiliyor.