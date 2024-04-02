Norveç, İsrail\'in Şifa Hastanesi\'ne düzenlediği baskını kınadı

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Norveç Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlemesini ve hastaneyi yıkarak oradan ayrılmasını kınadığını bildirdi.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Şifa Hastanesi'nin "yıkılmasıyla" ilgili yazılı açıklama yaptı.

Hastanenin, İsrail ordusunca "yıkılmasını" kınadığını belirten Eide, "Şifa, Gazze'deki ana hastane olmuştur. Gelen raporlara göre, tahribatın sonucunda yüzlerce insan hayatını kaybetti ve maddi hasar çok büyük." ifadesini kullandı.

Uluslararası insancıl hukuk kapsamında sağlık hizmetlerinin, yaralıların ve hastaların korunmasının temel bir yükümlülük olduğuna dikkati çeken Eide, "Sınır Tanımayan Doktorlara (MSF) göre, Şifa Hastanesi tahrip olmuş ve tamamen kullanımdan çıkmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Eide, Filistin nüfusunun büyük çoğunluğunun söz konusu hastaneye muhtaç olduğuna işaret ederek, hastanedeki 12 hastanın askeri operasyon sırasında yetersiz beslenme ve tedavi eksikliği nedeniyle hayatını kaybettiği yönündeki raporların "korkunç" olduğunu kaydetti.

Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarına yönelik düzenlenen saldırıyı kınayan Eide, bunun "kabul edilemez" olduğu yorumunu yaptı.

Eide, şunları kaydetti:

"İsrail'in Gazze'deki şiddetli ve kapsamlı askeri operasyonları, çocuklar, hastalar ve yardım görevlileri de dahil sivil halk için büyük acılara neden oldu. Norveç, savaşın bir kısmının uluslararası hukuka uygun olmadığını açıkça ifade etmiştir. Gazze, yoğun şekilde bombalanmıştır ve halk tamamen insani yardıma muhtaç durumdadır."

WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in dün Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu WCK çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanın öldüğü bildirilmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların; Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD- Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin, saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail ordusundan da " Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklaması yapılmıştı.